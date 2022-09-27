Video Yaşam Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’dan kötü haber! Cesedi derin dondurucuda bulundu.. | Video
Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’dan kötü haber! Cesedi derin dondurucuda bulundu.. | Video

Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’dan kötü haber! Cesedi derin dondurucuda bulundu.. | Video

27.09.2022 | 11:54

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak 3 yaşındaki kızlarının fuhuş tacirleri tarafından kaçırıldığını belirten aile, acı haberle yıkıldı. Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı. Talihsiz yavrunun vücudunda darp izlerine rastlandı.

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