Lise mezunlarını avukat yapmışlar

Kamu görevlileri adına sahte belgelerle ikiz e-imza çıkartarak kamu sitelerine sızan ve mezuniyet diploması hazırlayan, başarısız geçen ehliyet sınavlarını 'başarılı' şeklinde değiştirip ehliyet alan çeteye yönelik operasyonda yakalananlardan 15'i tutuklandı. Operasyona ait yeni detaylara ulaşıldı.Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişi adına yasadışı şekilde e-imza elde ettiği belirlendi. Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemine sızan şebeke üyeleleri 6 kişi için hukuk ve mühendislik fakültelerinden mezuniyet belgesi hazırlayıp devlet onaylı bu diplomaları YÖKSİS sistemine ekledi. Ayrıca 90 kişinin ehliyet belgesi elektronik sınav sonucu, 21 kişinin de direksiyon sınav sonucu başarısız iken, başarılı duruma getirildi.23 ilde 138 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada dolandırıcıların, ilkokul mezunlarına lise diploması, başarısız geçen sınavları başarılı olarak değiştirme karşılığında kişilerden 50 bin TL talep ettiği ve bu yolla birçok kişiye istedikleri sınıfta sürücü belgesi sağladığı öğrenildi.Şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 43 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.