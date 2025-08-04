Lise nakilleri ne zaman, bugün mü, nakil başvurusu nasıl yapılır? 2025 MEB LGS takvimi ile lise 1. ve 2. nakil tarihleri

2025 Lise nakil süreci için başvuru tarihleri MEB tarafından duyuruldu. LGS sonuçlarına göre istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, 4 Ağustos'ta erişime açılacak boş kontenjanları inceleyerek nakil başvurularını yapacak. Nakil işlemleri 1. ve 2. dönem olarak iki aşamada gerçekleştirilecek. Öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden tamamlayacak. Peki, lise nakilleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte İşte, lise 1. ve 2. nakil tarihleri 2025..
LGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!
LGS 2025 sürecinde yerleştirme aşamasına gelindi. 24 Temmuz'da tamamlanan lise tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi günü erişime açacak.
LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak:
1. nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu dönemin sonuçları 8 Ağustos 2025'te açıklanacak.
2. nakil başvuruları ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 14 Ağustos 2025'te duyurulacak.
LGS NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Nakil işlemleri veli tarafından okul müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir.
e-Devlet'ten https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresi üerinden giriş yaparak ''Veli Nakil Sistemine Bağlan'' seçeneği tercih edilir. Okul listesinden istenilen kurum tercih edilerek başvuru kaydedilir.
LGS TERCİH TAKVİMİ
14-24 Temmuz – Tercih süreci
4 Ağustos – Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı
4-6 Ağustos – 1. nakil başvuruları
8 Ağustos – 1. nakil sonuçları
8-12 Ağustos – 2. nakil başvuruları
14 Ağustos – 2. nakil sonuçları
15-21 Ağustos – Boş kontenjanlar için ek başvurular
22 Ağustos – Komisyonlar tarafından son yerleştirmelerin tamamlanması
Bu sürecin ardından öğrencilerin okullarına kayıt işlemleri başlayacak.