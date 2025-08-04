Lise nakilleri ne zaman, bugün mü, nakil başvurusu nasıl yapılır? 2025 MEB LGS takvimi ile lise 1. ve 2. nakil tarihleri

2025 Lise nakil süreci için başvuru tarihleri MEB tarafından duyuruldu. LGS sonuçlarına göre istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, 4 Ağustos'ta erişime açılacak boş kontenjanları inceleyerek nakil başvurularını yapacak. Nakil işlemleri 1. ve 2. dönem olarak iki aşamada gerçekleştirilecek. Öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden tamamlayacak. Peki, lise nakilleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte İşte, lise 1. ve 2. nakil tarihleri 2025..