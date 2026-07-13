Lise öğrencilerinden 15 Temmuz’un 10’uncu yılında ’253 Şehit 253 Portre’ sergisi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla, 37 ilçeden 248 öğrencinin 70 öğretmenin rehberliğinde farklı tekniklerle hazırladığı '253 Şehit 253 Portre' sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile davetliler katıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından protokol üyeleri öğrencilerin eserlerini inceledi.

'ÇOK GÜZEL ŞAHESERLER ORTAYA ÇIKARMIŞLAR'

Serginin açılışında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bu resim sergisinin anlamlı bir özelliği var. Bunu çizen, resmeden öğretmenlerimiz değil; öğrencilerimiz, gençlerimiz ve Güzel Sanatlar Lisesi değil; İmam Hatip'ten Meslek Lisesi'ne, Meslek Lisesi'nden Spor Lisesi'ne, Spor Lisesi'nden Güzel Sanatlar'a, Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Lisesi'ne. İki tane de ortaokul öğrencimiz var aramızda. 253 şehidimizi, 37 farklı ilçeden öğrencilerimiz, öğretmenlerinin öncülüğünde çizmişler. Her birinin eline, kalemine, yüreğine sağlık. Çünkü çok samimi, çok içten ve çok doğal, geleceğe matuf çok güzel şaheserler ortaya çıkarmışlar. Ben bu çalışmada görev alan ilçe müdürlerimize, okul müdürlerimize, onları yüreklendiren değerli öğretmenlerimize, sevgili gençlerimize, öğrencilerimize ve onları yetiştiren kıymetli anne babalarına yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 15 Temmuz gecesinde, o 15 Temmuz destanında kanlarıyla toprakları bize emanet eden, tekrar devletimizin bekasını kaimleştiren şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör