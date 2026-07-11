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Giriş Tarihi: 11.07.2026 14:43

Lise öğrencisi Ali Kemal serinlemek için girdiği suda boğuldu

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan 15 yaşındaki Ali Kemal Övet, yaşamını yitirdi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Lise öğrencisi Ali Kemal serinlemek için girdiği suda boğuldu
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Olay, Kiğı ilçesinde vatandaşlar arasında "İnak Suyu" olarak bilinen çay mevkiinde meydana geldi. Ailesi ve yakınlarıyla birlikte bölgeye giden Ali Kemal Övet, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan çocuk için çevrede bulunanlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu sudan çıkarılan Ali Kemal Övet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haber, ailesi ile yakınlarını yasa boğarken, ilçede de büyük üzüntüye neden oldu. Kiğı Fuat Dağıstanlı Çok Programlı Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ali Kemal Övet'in cenazesi Kiğı Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından aile kabristanında toprağa verildi.

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Lise öğrencisi Ali Kemal serinlemek için girdiği suda boğuldu
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