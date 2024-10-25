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Giriş Tarihi: 25.10.2024 12:32 Son Güncelleme: 25.10.2024 12:38

Lisede cinayet! Okul içinde arkadaşını tabancayla vurup, öldürdü

Karaman'da lise öğrencileri arasında meydana gelen silahlı kavgada 17 yaşındaki Mehmet Eren Parlak, okul arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli A.G. (17) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MEHMET ÇETİN MEHMET ÇETİN
Lisede cinayet! Okul içinde arkadaşını tabancayla vurup, öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesinde bulunan Karaman Vali Hakkı Teke Spor Lisesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan 11. sınıf öğrencileri Mehmet Eren Parlak ve A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine ikili malzeme deposuna gitti. A.G. burada iddiaya göre Parlak'ı önce darp etti ardından da yanında getirdiği tabanca ile vurdu.

Silah sesleri üzerine malzeme deposuna gelen öğretmenler, Parlak'ı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Mehmet Eren Parlak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı A.G. ise suç aleti tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Lisede cinayet! Okul içinde arkadaşını tabancayla vurup, öldürdü
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