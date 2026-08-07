Liselere nakilde taban puanlar konuşacak

1 milyona yakın öğrenci ve velisinin heyecanla beklediği liselere yerleştirme sonuçları önceki gün açıklandı ancak süreç bitmedi. İlk yerleştirmede istediği liseye giremeyen ya da daha üst sıradaki bir okulu hedefleyen öğrenciler, iki kez yapılacak nakil dönemlerinde yeniden şansını deneyebilecek. İşte nakil dönemine ilişkin soruların cevapları:

10 SORUDA LGS NAKİLLERİ:

1- Kimler nakil başvurusu yapabilir?

LGS kapsamında merkezi yerleştirmeye katılan tüm öğrenciler nakil başvurusunda bulunabiliyor.

2- Yerleştiğim okulu kaybeder miyim?

Hayır. Öğrenci ancak tercih ettiği okullardan birine yerleşmesi halinde yeni okuluna otomatik olarak aktarılıyor. Nakil gerçekleşmezse yerleştiği okuldaki kaydı devam ediyor.

3- Kaç tercih yapılabiliyor?

Her nakil döneminde en fazla 3 okul tercih edilebiliyor. Öğrenciler, daha önce tercih ettikleri veya farklı okulları listeye ekleyebiliyor.

4- Boş kontenjan oluşmasını beklemek gerekiyor mu?

Hayır. Nakil başvuruları boş kontenjan oluşmasını beklemeden yapılabiliyor. Ancak yerleştirme sırasında ilgili okulda oluşan boş kontenjanlar dikkate alınıyor.

5- Puan mı, yüzdelik dilim mi önemli?

Nakil döneminde artık ilk yerleştirmede oluşan taban puanlar esas alınıyor. Tercihlerin güncel puanlara göre planlanması gerekiyor. Daha yüksek puanlı okullar da yazılabiliyor.

6- Yerel yerleştirmeyle bir liseye yerleşen öğrenci merkezi okullara geçebilir mi?

Evet. Aynı şekilde merkezi yerleştirmeyle kayıt yaptıran öğrenciler de yerel yerleştirmeye geçiş yapabiliyor.

7- Özel okuldan devlet okuluna geçiş mümkün mü?

Evet. Nakilde özel okuldan devlet okuluna, devlet okulundan özel okula geçiş var.

8- Aynı puanı alan öğrenciler arasında sıralama nasıl belirleniyor?

Nakillerde yerleştirme puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Aynı puana sahip adaylar arasında ise Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), yıl sonu başarı puanları, özürsüz devamsızlık süresi, tercih önceliği ve yaş dikkate alınıyor.

9- Nakillerde geçiş yapmak kolay mı?

Bu, tamamen boş kontenjanlara bağlı. Özellikle yüksek puanlı ve yoğun talep gören okullarda kontenjan oluşmaması halinde yer değişikliği gerçekleşmeyebiliyor. Buna rağmen birçok öğrenci özel okula geçiş, taşınma veya farklı nedenlerle okul değiştirdiği için her yıl çeşitli okullarda yeni kontenjanlar oluşabiliyor.

10- Nakilde de yerleşemezsem ne olacak?

Bu öğrencilerin işlemleri il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yürütülüyor. Komisyonlar öğrencileri ikamet adresleri, okul kontenjanları ve yerleştirme esaslarını dikkate alarak uygun okullara yerleştiriyor.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Birinci nakil başvuruları: 5-7 Ağustos

Sonuçların açıklanması: 10 Ağustos

İkinci nakil başvuruları: 10-12 Ağustos

Sonuçların açıklanması: 14 Ağustos

Komisyon yerleştirmeleri: 17-28 Ağustos

İŞTE ŞAMPİYON LİSELER

Listenin zirvesinde 500 tam puanla öğrenci alan İstanbul Erkek Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi Almanca Programı yer aldı. Üçüncü sıraya 497,7581 puanla Kabataş Erkek Lisesi İngilizce Programı, dördüncü sıraya ise 497,4323 puanla Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi yerleşti. İlk 30 programın dağılımına bakıldığında İstanbul 16 programla açık ara öne çıkarken, İzmir 5, Ankara 4, Bursa, Adana, Kayseri, Denizli ve Samsun ise birer programla listede yer aldı.

KARTAL İMAM HATİP EN İYİLER ARASINDA

2026 LGS'nin ilk yerleştirme sonuçlarına göre Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 483,436 taban puanla Türkiye'nin en yüksek puanlı 21. lise programı oldu. Böylece ilk 30 program arasına giren imam hatip lisesi olmayı başardı.