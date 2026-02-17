Liseli Ahmet motosiklet kurbanı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Manisa'nin Salihli ilçesi Adala Mahalesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 11. sınıf öğrencisi Ahmet Özkan'ın (17) direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Metrelerce sürüklenen motosikletten yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberini alan ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Özkan'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.