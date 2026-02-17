Haberler Yaşam Haberleri Liseli Ahmet motosiklet kurbanı
Giriş Tarihi: 17.02.2026

Liseli Ahmet motosiklet kurbanı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Liseli Ahmet motosiklet kurbanı
  • ABONE OL
Manisa'nin Salihli ilçesi Adala Mahalesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 11. sınıf öğrencisi Ahmet Özkan'ın (17) direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Metrelerce sürüklenen motosikletten yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberini alan ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Özkan'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Liseli Ahmet motosiklet kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz