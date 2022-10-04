Liseli genç kızın sır ölümü!

ABLASININ YÜZÜNE BAKTIKTAN SONRA DÜŞTÜĞÜ SÖYLENDİ

Olayla ilgili konuşan genç kızın dayısı Hasan Bayrak, "Evde herhangi bir sıkıntı yoktu. Okuldan geliyor, üstünü çıkarıyor ve pijamalarını giyiyor. Evde banyo yapacağını söylemiş. Bakıyor ki banyoda arıza var o yüzden yapamıyor ve babamı arayayım demiş. Annesi de 'baban adliyede arama' diyor. O da 'tamam akşamı bekleyeceğim babam gelince tamir etsin öyle girerim' diyor. Ailesiyle, kız kardeşleriyle sohbet etmiş konuşmuşlar, şakalaşmışlar. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Çünkü kendisi neşe dolu bir kızdı. Sonradan ne okuduysa birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş. Sonra ambulans gelmiş hastaneye kaldırılmış. Daha sonrası olay yeri inceleme gelmiş" dedi.