Liseli genç kızın sır ölümü!

Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde Avukat Kemal Bayrak ve Bahar Duman Bayram'ın 14 yaşındaki kızları Hayrunnisa Bayrak, akşam saatlerinde okuldan evine geldi. Genç kız 11. Kattaki dairelerinde kardeşleriyle şakalaştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı.
Genç kızın düştüğü noktaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı genç kız ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
POLİS İNTİHARMI YOKSA KAZAMI OLDUĞUNU ARAŞTIRIYOR
Feci ölümün ardından çalışma başlatan polis ekipleri, hem dairede hem de genç kızın düştüğü noktada geniş çaplı inceleme yaptı. Toplanan delillere göre genç kızın kazayla mı yoksa intihar sonucu mu düştüğü araştırılıyor. Öte yandan genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.
ABLASININ YÜZÜNE BAKTIKTAN SONRA DÜŞTÜĞÜ SÖYLENDİ
Olayla ilgili konuşan genç kızın dayısı Hasan Bayrak, "Evde herhangi bir sıkıntı yoktu. Okuldan geliyor, üstünü çıkarıyor ve pijamalarını giyiyor. Evde banyo yapacağını söylemiş. Bakıyor ki banyoda arıza var o yüzden yapamıyor ve babamı arayayım demiş. Annesi de 'baban adliyede arama' diyor. O da 'tamam akşamı bekleyeceğim babam gelince tamir etsin öyle girerim' diyor. Ailesiyle, kız kardeşleriyle sohbet etmiş konuşmuşlar, şakalaşmışlar. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Çünkü kendisi neşe dolu bir kızdı. Sonradan ne okuduysa birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş. Sonra ambulans gelmiş hastaneye kaldırılmış. Daha sonrası olay yeri inceleme gelmiş" dedi.