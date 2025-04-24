Liseli gencin acı sonu: traktörün altında can verdi!

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Şehit Mustafa Serin İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Emirhan Yiğen'in kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Yiğen, devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yiğen'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Emirhan Yiğen'in cenazesi, Karaağaç Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.