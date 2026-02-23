Haberler Yaşam Haberleri Liseli gençler ‘zimem defteri’ geleneğini yaşatıyor
Faruk KÜÇÜK
Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri, Osmanlı kültüründen günümüze uzanan "zimem defteri" geleneğini örnek bir uygulamayla yaşattı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, Kavakkapı Mahallesi'ndeki bir bakkala giderek mahallede yaşayan bazı vatandaşların veresiye defterindeki borçları kapattı. Bu davranış, ihtiyaç sahiplerinin yükünü hafifletmeyi ve ramazan ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. Bakkaldaki veresiye defterindeki yaklaşık 6 bin liralık borcu kapatan öğrenciler, 15 bin liralık alışveriş kartı hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Okul Müdürü Osman Coşkun, "Bu etkinlik hem tarih bilincini canlı tutuyor hem de bu mübarek ayda yardımlaşma duygusunu pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

