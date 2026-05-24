Liseli mucitlerden gururlandıran başarı

Samsun'da Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. "Endüstriyel Robot Kol" kategorisinde yarışan okul takımları Türkiye birinciliği ve Türkiye ikinciliğini elde ederken, aynı zamanda TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışması video aşamasına kalmayı da başardı. Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "armATA-1" takımı geliştirdiği endüstriyel robot kol projesiyle Türkiye birincisi oldu. Aynı kategoride yarışan ve çevreci robot yapan "armATA- 2" takımı ise Türkiye ikinciliğini elde ederek çifte başarı yaşattı.Türkiye birincisi olan "armATA-1" takımında danışman öğretmen Mahmut Katırcıoğlu, öğrenciler Rahmi Güveli ve Ahmet Selim Kırmacı yer aldı. Türkiye ikincisi olan "armATA-2" takımında ise danışmanlığını yine Mahmut Katırcıoğlu'nun yaptığı ekipte Rahmi Güveli ile Ali Esat Çakıroğlu bulundu. Birincilik elde eden takımın geliştirdiği robot kol sistemi, yarışma parkurundaki farklı renk ve çaplara sahip küpleri görüntü işleme teknolojisi kullanarak algılıyor ve uygun kutulara ayrıştırıyor. Yaklaşık 5-6 aylık çalışma sonucunda geliştirilen proje; yazılımı, görüntü işleme sistemi ve donanımıyla tamamen öğrenciler tarafından üretildi. Öğrenciler, projeyi ilerleyen süreçte endüstriyel kullanım alanlarına uygun şekilde daha profesyonel seviyeye taşımayı hedefliyor.

AZİM BAŞARIYI GETİRİYOR

Başarılı ekiplerin danışman öğretmeni Mahmut Katırcıoğlu, elde edilen derecelerin uzun soluklu çalışmaların sonucu olduğunu söyledi. Geçen yıldan itibaren yarışmalara hazırlandıklarını ifade eden Katırcıoğlu, "Geçen sene küçük bir talihsizlik yaşamış ve dereceye girememiştik. Çalışmalarımızı sürdürdük. Bu yıl iki robotla katıldığımız yarışmada Türkiye birinciliği ve Türkiye ikinciliği elde ettik. Öğrencilerimizin çok büyük emeği var. Programlama, donanım ve görüntü işleme çalışmalarını öğrencilerimiz gerçekleştirdi. Meslek lisesi olarak güçlü atölye altyapımız bulunuyor. Meraklı öğrencilerimizi teknolojiyle buluşturduğumuzda başarı kendiliğinden geliyor. Bu yarışmalar sayesinde mezun öğrencilerimiz savunma sanayii alanında iş imkanı da bulabiliyor" dedi. Öğrenci Rahmi Güveli ise geliştirdikleri robotun endüstriyel alanda kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Yaklaşık 5-6 aylık çalışma sonucunda bu robotu yaptık. Yarışmada 9 kare alan ve 8 küp bulunuyor. Robotumuz küpleri renklerine ve çaplarına göre ayrıştırarak ilgili kutulara yerleştiriyor. İleride bu sistemi daha profesyonel seviyeye ulaştırmak ve geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.