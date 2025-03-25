Liseli öğrencilerden ramazan dayanışması

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında Karabük Yahya Kemal Beyatlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mutfağında yapılan erişteler, atölyede dikilen kıyafetler ile hediye çeki ve erzak gibi malzemeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere öğrenciler tarafından paketlendi. Ramazanın manevi ikliminde dayanışma ruhu sergileyen 200 öğrenci, onlarca koli hazırladı.

SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET

Öğrenciler, sosyal sorumluluk bilinciyle hazırladıkları ramazan kolilerini ailelere ulaştırdı. Okul Müdürü Hüseyin Işıklar, meslek liselerinde toplumsal farkındalığın yüksek olduğunu söyledi. Eğitimin temel amaçlarından birinin topluma yararlı insanlar yetiştirmek olduğunu belirten Işıklar, "Öğrencilerimiz alanları çerçevesinde hem 'Eğitim Kenti Karabük' hem de 'Ben Her Yerde Varım' projesi çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde bu yönde faaliyetler gerçekleştiriyor" dedi.

Işıklar, ramazan kolilerinin hazırlanmasında öğrencilerin özveriyle çalıştığını anlatarak şunları söyledi: "Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerimiz erişte yaptı. Diğer öğrencilerimiz temel ihtiyaç ürünlerini topladı. Hediye kartlar alındı, nakit para toplandı. Öğrencilerimiz her alanda meslek lisesi öğrencisi olduklarını fark ettiriyor. Merhametin dünyayı kurtaracağını düşünerek hareket ediyorlar. Moda ve Tasarım Teknolojisi Alanı öğrencileri de elbise dikerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Tamir olması gereken elbiseleri onardı. Öğrencilerimizin içinde cevher var. Bu cevheri ortaya çıkarmak için bütün öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz seferber oluyor. Biz küçük bir kıvılcım oluyoruz. Öğrencilerimiz dört dörtlük hareket ediyorlar."