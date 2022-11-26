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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Liselilerin otomobil sevdası ölümle bitti

Antalya’da ehliyeti olmadığı halde arkadaşlarıyla gezmeye çıkan 17 yaşındaki liseli, trafoya çarptı. 14 yaşındaki Emirhan Topalak ölürken sürücü ve bir arkadaşı ağır yaralandı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Liselilerin otomobil sevdası ölümle bitti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, önceki akşam ehliyeti olmadığı halde direksiyon başına geçen 17 yaşındaki lise öğrencisi M.B.D., arkadaşlarıyla gezmeye çıktı. Ancak, Küçük Şelale yolunda kontrolü kaybederek atıl durumdaki trafoya çarptı. Otomobilde bulunan Çağlayan Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan Topalak (14) ölürken, sürücü ile yine lise öğrencisi olan H.E. (17) ağır yaralandı. Yaralılar, hayati tehlikeyi atlatamazken, oğlunu toprağa veren acılı baba İsmail Topalak, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Gitti aslan gibi oğlum" dedi. Anne Sevilay Topalak, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.



Öte yandan Gazipaşa ilçesinde 14 Kasım tarihinde otomobilin 20 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Güven'in (66) ardından ağır yaralı olarak hastanede tedavisi süren eşi Eşşemene Güven de (64) 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Malatya'nın Pütürge ilçesinde, kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan Polat Coşkun (19) ölürken sürücü yaralı kurtuldu.
Diyarbakır'da önünde giderken köpeğe çarpan bir araca çarpmamak için direksiyonu kıran TIR, devrildi. TIR'ın yabancı uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Liselilerin otomobil sevdası ölümle bitti
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