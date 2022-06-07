A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi ikinci karşılaşmasında Litvanya ile kozlarını paylaşacak. İlk maçından farklı galibiyetle dönen kırmızı-beyazlılar, 2. maça da mutlak galibiyet parolasıyla çıkarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan milli maçı canlı yayında izlemek ve destek vermek isteyenler "Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda şifresiz izlenecek?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye milli maç canlı yayın bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları şu şekilde;
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'ya konuk olacak.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk müsabakasında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında bugün Litvanya'ya konuk olacak. Milli takım, Lüksemburg'a 2-0 mağlup olan Litvanya karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, yarın karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.
Litvanya - Türkiye milli maçı 7 Haziran 2022 Salı günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
LİTVANYA XI:
TÜRKİYE XI: