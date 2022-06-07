



LİTVANYA İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, yarın karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.