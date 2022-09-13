Haberler Yaşam Haberleri Liverpool Ajax maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 13.9.2022 22:55 Son Güncelleme: 13.9.2022 23:06

Liverpool Ajax maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax maçı canlı yayın kanalı izle

Şampiyonlar Ligi A grubu 2. Maçında İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool ile Hollanda 1. Lig Eredivisie ekibi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçen maçı canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak “Liverpool Ajax maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Devler Ligi Liverpool Ajax maçı canlı izle linki ve ilk 11 bilgileri.

Liverpool Ajax maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax maçı canlı yayın kanalı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. Hafta maçları kapsamında Liverpool ile Ajax yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler "Liverpool Ajax maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarının sürdürüyor.

LİVERPOOL AJAX MAÇI CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler şöyle;

Liverpool Ajax maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax maçı canlı yayın kanalı izle

LİVERPOOL AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

  • Liverpool - Ajax maçı 13 Eylül 2022 Salı günü saat 22:00'da başladı. Karşılaşma Exxen platformu ekranlarında naklen yayınlanıyor.
Liverpool Ajax maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax maçı canlı yayın kanalı izle

LİVERPOOL AJAX MAÇI İLK 11'LER

LİVERPOOL XI: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Fabinho, Thiago, Elliott, Diaz, Salah, Jota

AJAX XI: Pasveer, Timber, Bassey, Alvarez, Bergwijn, Taylor, Tadic, Rensch, Blind, Kudus, Berghuis

Liverpool Ajax maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax maçı canlı yayın kanalı izle

LİVERPOOL AJAX MAÇI CANLI YAYIN

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

Liverpool Ajax maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax maçı canlı yayın kanalı izle

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. HAFTA MAÇLARI OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 2. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya) ve Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere) ile 14 Eylül Çarşamba günü Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya) maçları TSİ 19.45'te diğer maçlar ise TSİ 22.00'de başlayacak.

Liverpool Ajax maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax maçı canlı yayın kanalı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

BUGÜN:

A Grubu: Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

B Grubu: Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika), Bayern Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya), Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya)

D Grubu: Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere), Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

14 EYLÜL ÇARŞAMBA:

A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli (İtalya)

E Grubu: Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya), Real Madrid (İspanya)- Leipzig (Almanya)

G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya)

H Grubu: Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa)

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Liverpool Ajax maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax maçı canlı yayın kanalı izle
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