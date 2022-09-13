Liverpool Ajax maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax maçı canlı yayın kanalı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. Hafta maçları kapsamında Liverpool ile Ajax yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler "Liverpool Ajax maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarının sürdürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Ajax maçı canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler şöyle;
LİVERPOOL XI: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Fabinho, Thiago, Elliott, Diaz, Salah, Jota
AJAX XI: Pasveer, Timber, Bassey, Alvarez, Bergwijn, Taylor, Tadic, Rensch, Blind, Kudus, Berghuis
Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 2. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya) ve Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere) ile 14 Eylül Çarşamba günü Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya) maçları TSİ 19.45'te diğer maçlar ise TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
BUGÜN:
A Grubu: Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
B Grubu: Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika), Bayern Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya), Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya)
D Grubu: Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere), Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli (İtalya)
E Grubu: Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)
F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya), Real Madrid (İspanya)- Leipzig (Almanya)
G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya)
H Grubu: Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa)