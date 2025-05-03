Lizbon’da Ay-Yıldızlı destan! 6 altın, 6 gümüş, 18 bronz madalya!

Portekiz'in başkenti Lizbon'da 22-28 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen Kempo Dünya Şampiyonası, Türk spor tarihine altın harflerle yazılacak bir başarıya sahne oldu. Türk Kempo Milli Takımı, 6'sı altın, 6'sı gümüş ve 18'i bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazanarak büyük bir zaferle yurda döndü.

Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların katıldığı ve yüksek rekabet ortamında geçen şampiyonada, farklı yaş ve kilo kategorilerinde mücadele eden milli sporcularımız gösterdikleri üstün performansla adeta göz kamaştırdı. Teknik yeterlilikleri, kondisyonları ve sportmen duruşlarıyla dikkat çeken ay-yıldızlı ekip, turnuva boyunca Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı.

"BU BAŞARI BİR DİRENİŞİN VE İNANCIN ESERİDİR"

Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada kazanılan madalyaların sadece sportif bir başarı olmadığını, aynı zamanda bir irade ve inanç zaferi olduğunu belirtti.

Avşar, "Bu sonuçlar, hiçbir resmi sponsorluk veya kamu desteği olmadan, tamamen sporcularımızın özverisi ve teknik ekibimizin inancıyla elde edildi. Bu madalyalar, maddi imkânsızlıklar içinde verilen büyük bir mücadelenin nişanesidir," dedi.

DUALARLA GÜÇLENEN BİR MÜCADELE

Milli takımın başarısının ardında, sadece antrenman ve teknik yeterlilik değil, aynı zamanda ailelerin, antrenörlerin ve binlerce vatandaşın manevi desteği ve duaları da yer aldı.

"Bu zafer, yalnızca madalyaların değil; Türk milletinin inancı, birliği ve dayanışmasının zaferidir," diyen Avşar, sporcuların moral motivasyonuna katkı sunan herkese teşekkür etti.

TARİHİ ANLAR! TÜRK BAYRAĞI VE İSTİKLAL MARŞI TÜM DÜNYAYA YANKILANDI

Final seremonilerinde altın madalya kazanan sporcularımız, Türk bayrağını omuzlarında taşıyarak İstiklal Marşı'nı büyük bir gururla tüm salona dinletti. Tribünlerde yaşanan duygusal anlar, şampiyonanın en çarpıcı karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

TEŞEKKÜR VE TEBRİK MESAJI: "BU GURUR HEPİMİZİN"

Başkan Halis Avşar, açıklamasının sonunda şu sözlerle duygularını paylaştı: "Başta sporcularımız olmak üzere, teknik ekibimizi, aileleri ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bu tarihi başarı, Türk sporunun geleceğine ışık tutmakta, genç nesillere umut ve ilham vermektedir.