Lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılmıştı: Çanakkale Boğazı 45 saat sonra açıldı!

DEMİR BÖLGESİNDE BEKLETİLDİLER

Çanakkale Boğazı etkili olan lodos fırtınası nedeniyle geçen cumartesi Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.20 sıralarında kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi. Gemiler demir bölgesinde bekletildi.