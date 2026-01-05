Haberler Yaşam Haberleri Lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılmıştı: Çanakkale Boğazı 45 saat sonra açıldı!
Giriş Tarihi: 5.01.2026 09:33

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı 45 saat sonra açıldı.

İHA Yaşam
Meteorolojinin geçtiğimiz cuma günü Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısı yaptı. Cumartesi ve pazar günleri kentte lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edilmişti.

DEMİR BÖLGESİNDE BEKLETİLDİLER

Çanakkale Boğazı etkili olan lodos fırtınası nedeniyle geçen cumartesi Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 12.20 sıralarında kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi. Gemiler demir bölgesinde bekletildi.

BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Lodos fırtınasının etkisini yitirmeye başlamasıyla beraber yaklaşık 45 saat sonra Çanakkale Boğazı Güney'den saat 08.00, Kuzey'den ise saat 09.00 itibariyle gemi geçişlerine açıldı.

