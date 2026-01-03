Lodos İstanbul’da yıktı geçti! Lodos ağaçları devirip tekneleri karaya çarptırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da lodos etkili oluyor. İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle Beşiktaş-Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Yenikapı Sahili'nde yürüyüş yapanlar da zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) hafta sonu için kent genelinde lodos uyarısında bulundu. AKOM'un uyarasında hafta sonu lodosun 50 ila 80 kilometre hızla esmesinin beklendiği duyurulmuştu. Uyarıların ardından bu sabah saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı. Şişli Esentepe Mahallesi Harman-1 Sokağı'nda park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Bakırköy'de, Zuhuratbaba Mahallesi'nde de bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Ağaç, belediye ekiplerince yolun kenarına alınırken araçta hasar meydana geldi. Yeşilköy'de, bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek devrildi. Belediye ekiplerince yola düşen ağaç buradan kaldırıldı. Güngören'de, Köyiçi Mahallesi'nde ağacın 2 otomobilin üzerine devrilmesi sonucu kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı. Kentte etkili olan şiddetli lodos ve fırtına deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Şehir Hatları, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. Fırtına nedeniyle oluşan büyük dalgalar Sarıyer'de kıyıda park eden tekneleri savurdu. Bazı teknelerde hasar oluştu. İstanbul'da etkili olan lodos ve fıdtına nedeniyle İstanbul'un bir çok ilçesinde ağaç devrilmesi yaşandı. Güngören'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç 4 aracın üzerine devrildi. 2 araç kullanılamaz hale gelirken ağaç, itfaiye ekipleri tarafında kesilerek kaldırıldı. Barış Kişo" Aracımla sokaktan geçiyordum. Ağacın aşağıya doğru düştüğünü gördüm. Tam 1 saniye ile kurtuldum" dedi.

ÜSKÜDAR SAHİLİNDE LODOS ETKİLİ OLDU; DEV DALGALAR OLUŞTU

Üsküdar'da soğuk ve kar yağışlı havanın ardından lodos etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle Salacak Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Kent genelinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte lodos yönlü rüzgarlar etkisini artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) fırtına uyarısının ardından Salacak Sahili'nde dalga boyu yükselirken, zaman zaman dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Lodosun etkisiyle sahil boyunca oluşan dalgalar dikkat çekerken, Kız Kulesi'ni görmeye gelenler zor anlar yaşadı. Yetkililer, rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirterek sahil kesimlerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

AVCILAR'DA LODOS NEDENİYLE 3 TEKNE ZARAR GÖRDÜ

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos hayatı olumsuz etkiledi. Avcılar ilçesinde bulunan balıkçı barınağına bağlı 3 tekne zarar gördü. Öte yandan metrelerce yükselen dalgalar, barınaktaki bir kulübeye de zarar verdi. Maddi hasarın yaşandığı barınakta yaralanan olmadığı öğrenilirken barınakta tekneleri olan balıkçılar ise lodos nedeniyle teknelerinin başında nöbet tutuyor.

"HER SENE 15-20 TEKNEMİZ ZAYİ OLUYOR"

Avcılar Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Aytaç Saydam, her yıl lodos nedeniyle yaşananlarla ilgili olarak, "Yeni başladı ama tedirginlikle bekliyoruz. Her sene yaşadığımız bir olay bu. Yılbaşında az bir kar gördü İstanbul'umuz. Onun karşılığı olan lodos yapıyor şu anda. Lodos yaptığı zamanda güney rüzgarıyla gelen bu lodos barınağımıza maalesef büyük zarar veriyor. Her sene 15-20 teknemiz zayi oluyor. Tek tesellimiz can kaybımız olmaması" dedi. "İstinat duvarı olmadığı için her sene aynı mağduriyeti yaşıyoruz"

5 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN DEMİR, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE SAPLANDI

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Ersoy Sokak'ta meydana gelen olayda şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı binanın çatısından düşen yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir, park halindeki otomobile saplandı.

Kuaförde kalfa olarak çalışan Bülent Sürer'in sokağa park ettiği otomobilin üzerine, 5 katlı binanın çatısından kopan demir profil düştü. Rüzgarın etkisiyle düştüğü düşünülen demiri fark eden bir kişinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen otomobil sahibi Bülent Sürer, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tutanak tuttu. Polis ekipleri, araçta saplı halde bulunan demir profilin çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir profili keserek otomobilin üzerinden çıkardı. Otomobil sahibi Bülent Sürer, aracında maddi hasar oluştuğunu belirterek, demirin yoldan geçen bir kişinin ya da araçta bulunan birinin üzerine düşmemesinin büyük bir şans olduğunu söyledi.