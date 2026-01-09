Lodos yıktı geçti

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli lodos ve fırtına kenti esir aldı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle İstanbul'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve deniz taştı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minare alemi rüzgâra dayanamayarak yere düştü. Tuzla'da onlarca tekne battı. Şehir genelinde ulaşım ve günlük yaşam felç oldu. Dev dalgalar sahilleri dövdü, konteynerler rüzgârda savruldu. Büyükçekmece ve Bakırköy'de ise farklı noktalarda çok sayıda ağaç devrildi. Fatih Mahallesi'nde bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken ağaç ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı. Avcılar'da ise devrilen ağaç yolu kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ağacı keserek yolu tekrar trafiğe açtı.

Beykoz Görele Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde bulunan bir marketin çatısı şiddetli rüzgâr sebebiyle yerinden sökülerek marketin karşısında bulunan bir villa ile park halindeki otomobilin üzerine uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis caddeyi tedbir amaçlı araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri de uçan çatıyı kaldırdı. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda çatının üzerine uçtuğu villa ve otomobilde hasar oluştu.

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem, cami bahçesine düştü. Fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Eminönü'nü su bastı. Fırtına, Ambarlı Limanı'nda çalışanlara zor anlar yaşattı. Limanda bulunan konteynerler fırtınanın etkisiyle savruldu.

TEKNELER ALABORA OLDU

Üsküdar Salacak ve Beşiktaş sahilinde fırtınanın etkisiyle sahil boyunca oluşan metrelerce yükseklikteki dalgalar dikkat çekerken Kız Kulesi'ni izlemeye gelenler şiddetli rüzgâr nedeniyle zor anlar yaşadı. Tuzla sahilinde ise kıyıya bağlı bulunan irili ufaklı onlarca tekne alabora oldu. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle adalar seferleri başta olmak üzere birçok sefer iptal edildi.







3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iskelede çalışan işçiler dalgaların şiddetiyle denize düştü. Kadınlar Denizi mevkiinde Le Blue Hotel'in önündeki iskelede yaşanan olayda 3 işçi uzun süre denizde mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler Abdullah K. (26) ve Muharrem D.'yi (22) denizden çıkardı. İsmail Dağ'ın (30) cansız bedeni ise olay yerinden 100 metre ileride bulundu. Yaralılardan Abdullah K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aksaray'da ise şiddetli rüzgar nedeniyle uçan restoranın çatısı Meral Tezer'in (60) üzerine düştü. Çatı parçalarının altından kurtarılarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Tezer'in restoran sahibinin eşi olduğu belirtildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde de çöken duvarın altında kalan 22 yaşındaki Suriye uyruklu A.N. hayatını kaybetti.

İzmir'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, başta Tarihi Kemeraltı olmak üzere birçok noktada bazı dükkân ve hanlarda su baskını yaşandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, çatılar uçtu, stat duvarı yıkıldı.

Kütahya'da da ağaçlar, araçların üzerine devrildi.

Denizli'nin Pamukkale ve Buldan, Kocaeli'nin Körfez, Ordu'nun Kumru ve Konya'nın Bozkır ilçeleri ile Kütahya ve Samsun'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde saatteki hızı yer yer 60 kilometreyi aşan lodos ve 2 metreyi aşan dalgalar nedeniyle işletmeleri su bastı.

Öte yandan Türkiye, yeni bir yağış dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji, Doğu Anadolu'da yeniden kar yağışının beklendiğini açıklarken, fırtına saatte 90 kilometreye ulaşacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinde fırtına etkili olacak. Erciyes'te ise fırtına uyarısı sonrası pistler kapatıldı.

Mustafa KAYA- Ertan GÜRCANER-Hüseyin KAÇARAli ALTUNTAŞ-Özgür ÖZDEMİR-Sekvan KÜDEN-Abbas ÇAKAR/SABAH