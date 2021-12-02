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Giriş Tarihi: 2.12.2021 23:23

Lodos yine geliyor!

ABBAS ÇAKAR
Lodos yine geliyor!

Pazartesi ve Salı günleri, şiddetli Lodos nedeniyle, 8 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda olayın yaşandığı Kocaeli’ne, Cuma günü için tekrar şiddetli Lodos uyarısında bulunuldu.

Hafta başı 2 gün boyunca şiddetli lodos ve sağanak yağış nedeniyle, Kocaeli'nde 2 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Ekipler tarafından yapılan hasar tespiti sonucu, Kocaeli genelinde 187 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum, 62 ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 7 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 51 tehlike arz eden durum, 14 su taşkını, 2 minare yıkılması, 4 minare hasarı, bir işletmeye ait duvar çökmesi, 3 iş yerinin camlarının kırılması, 1 iş yeri müştemilatının zarar gördüğü öğrenildi. Ayrıca 54 sera hasarı ve 11 araç hasarı olmak üzere toplam 408 olay meydana geldiği belirtildi.

Yine lodos nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 9 okulda çatı ve tavan hasarı yaşandı. İl Kültür Müdürlüğüne ait hizmet binasının çatısı ile İl Meteoroloji Müdürlüğüne bağlı Cengiz Topel Hava Meydanında faaliyet gösteren hizmet binasının çatısında hasar oluştu.

YİNE UYARI GELDİ

Fırtına nedeniyle 26 teknenin battığı Kocaeli'nde hasar tespit çalışmaları devam ederken, Kocaeli Valiliği Cuma günü için yine şiddetli lodos uyarısına bulundu. Yapılan açıklamada geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günleri yaşanan hasarlar ve yapılan çalışmalardan bahsedildikten sonra şu ifadeler kullanıldı. "03.12.2021 Cuma günü Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı yönlerden etkili olacak.

Lodos (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) beklendiğinden kuvvetli Lodos ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

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Lodos yine geliyor!
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