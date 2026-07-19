Lojmandaki yangında yaşamını yitiren 2 genç toprağa verildi

Olay, Alanya İlçesi'nin Türkler Mahallesin' de öğrencilerin kaldığı 5 yıldızlı otel personel lojmanında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangınla başladı. Yangında ağır yaralanan Kütahya Yoncalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Eymen Enes Ay gece ile Süleyman Tuna Er güler, tedavi altına alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren öğrencilerden Eymen Enes Ay gece 37 gün, Süleyman Tuna Er güler ise 39 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

EĞİTİM CAMİASINI YASA BOĞDU

Mesleki eğitim kapsamında Alanya İlçesi'ne staj için gelen iki öğrencinin hayatını kaybetmesi, aileleri, okul arkadaşları ve eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı. Yaşamlarının henüz başındaki iki gencin ölümü, stajyer öğrencilerin barınma ve çalışma koşullarına ilişkin güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

İSİG MECLİSİ: " YILIN 35 VEV 36'NCI ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİ"

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yaptığı açıklamada iki öğrencinin hayatını kaybetmesinin 2026 yılında tespit edilebilen 35'inci ve 36'ncı çocuk işçi ölümleri olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. İSİG Meclisi paylaşımında, Kütahya Yoncalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri olan 16 yaşındaki Süleyman Tuna Er güler ile Eymen Enes Ay gece Alanya'da staj yaptıkları otelin lojmanında çıkan yangında yaralandıkları, Eymen Enes Ay gece 37 gün, Süleyman Tuna Er güler ise 39 gün süren tedavilerinin ardından yaşamlarını yitirdikleri ifade edildi.

STAJ GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan acı olayın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, stajyer öğrencilerin kaldıkları lojmanlar ile çalışma ortamlarındaki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Olay, mesleki eğitim sürecinde öğrencilerin barınma ve çalışma güvenliğine yönelik uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

CENAZELERİ MEMLEKETİ DENİZLİDE TOPRAĞA VERİLDİ

Alanya'da staj yaptığı 5 yıldızlı otelin lojmanında çıkan yangın sonrasında ağır yaralanan iki öğrenci tedavi gördükleri hastanede yaşamlarını kaybetti. 2 öğrencilerin cenazeleri memleketleri olan Denizli'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör