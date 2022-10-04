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Giriş Tarihi: 4.10.2022 00:55 Son Güncelleme: 4.10.2022 00:55

Lokma Tarifi: Lokma nasıl dökülür - yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yarışması son bölümde kaptanlık oyunu düellosunda Lokma tatlısı yapıldı. Ekranlarda yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek “lokma nasıl dökülür - yapılır, malzemeleri nelerdir?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Lokma nasıl dökülür - yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Lokma Tarifi: Lokma nasıl dökülür - yapılır, malzemeleri nelerdir?

"Lokma tarifi" MasterChef Türkiye son bölümde yapılması sonrasında ekranlarda yapılışını izleyenler tarafından "lokma nasıl dökülür - yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

LOKMA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

LOKMA MALZEMELERİ

  • Yarım çorba kaşığı kuru maya
  • 2 su bardağı ılık su
  • Bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker
  • 4 su bardağı un
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı toz şeker
  • 4 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu

LOKMA NASIL YAPILIR?

  1. Öncelikle şerbet için toz şeker ve suyu bir tencereye alın.
  2. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ilave edin ve 1-2 taşım daha kaynatıp, ocağın altını kapatın.
  3. Şerbeti soğuması için bir kenara alın.
  4. Hamur için, kuru mayayı yarım su bardağı ılık suyun içinde toz şekerle birlikte eritin.
  5. 10 dakika mayalanmaya bırakın.
  6. Unu derin bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın.
  7. Mayalanmış suyu, tuzu, yumurtayı ve kalan bir buçuk su bardağı ılık suyu ekleyip, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  8. Hazırladığınız hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve mayalanması için yarım saat dinlendirin.
  9. Dinlenmiş hamurdan çay kaşığı yardımıyla parçalar koparıp, kızdırılmış sıvı yağa atın ve hafif pembeleşene kadar kızartın.
  10. Kızaran lokmaları soğuk şerbetin içine alın ve şerbeti çekmesi için 1-2 dakika bekletin.
  11. Bir kevgir yardımıyla servis tabağına çıkarın.

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Lokma Tarifi: Lokma nasıl dökülür - yapılır, malzemeleri nelerdir?
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