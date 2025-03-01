Lorien Accelerator, oyun dünyasında yeni bir çağ başlatıyor

Lorien Accelerator, oyun geliştirmenin ötesine geçerek girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri inşa etmesine olanak tanıyor. 12 haftalık yoğun bir programla, yaratıcılık ve iş geliştirme arasındaki köprüyü güçlendirmeyi, oyun stüdyolarının ve gametech girişimlerinin hızla büyüyerek uluslararası pazarda rekabet avantajı kazanmasını sağlamayı hedefliyor. Sektörde deneyimli isimler ve tutkulu oyunculardan oluşan bir ekip tarafından tasarlanan Lorien, "oyun dünyasının Y Combinator'ı" olma vizyonuyla, yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından PC, konsol ve XR odaklı girişimleri programa kabul ediyor.

Türkiye'den Küresele: Oyun Sektöründe Yeni Bir Soluk



Türkiye, son yıllarda mobil oyun sektöründeki çarpıcı başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Peak Games'in 2020'de 1,8 milyar dolarlık Zynga satışı, Dream Games'in 1 milyar dolar değerlemeye ulaşması ve Spyke Games'in ilk yılında 55 milyon dolar yatırım alması, bu potansiyelin kanıtı. Ancak oyun sektörü mobilin ötesine uzanıyor. Küresel pazar verilerine göre, 2023'te PC ve konsol segmenti %8,4'lük bir CAGR ile 94 milyar dolarlık bir hacme ulaştı; mobil oyun pazarı ise %2,1'lik bir küçülmeyle ivmesini yavaşlattı. Toplam oyun pazarının 2030'a kadar 534,93 milyar dolara ulaşması beklenirken, PC, konsol ve XR alanındaki fırsatlar her zamankinden daha kritik hale geliyor. Lorien Accelerator, bu dönüşümü görerek Türkiye'de ve dünyada bir ilki gerçekleştiriyor: PC, konsol ve XR odaklı oyun girişimlerine özel bir hızlandırma programı sunuyor. Mobil oyunların ötesine geçerek bu alanlardaki yatırımcı ve hızlandırıcı eksikliğini gidermeyi amaçlayan Lorien, tek bir oyun geliştirmekten öte, ölçeklenebilir ve küresel çapta rekabet edebilen stüdyolar ve gametech girişimleri yaratmaya odaklanıyor. İstanbul'un yükselen oyun yetenek merkezlerinden biri olma avantajını kullanarak, dünya genelinden başvuru kabul eden program, girişimcileri uluslararası ekosisteme entegre ediyor.



Lorien Accelerator Neler Sunuyor?



Lorien'ın 12 haftalık programı, erken aşama (seed stage) oyun stüdyoları ve gametech girişimlerine özel tasarlanmış bir yol haritası sunuyor. Katılımcılar, sektörün en parlak zihinlerinden birebir mentorluk alıyor, globalde publisher ve yatırımcılarla buluşuyor ve oyun dünyasının geleceğini şekillendirecek araçlara erişiyor.

Sektör Liderleriyle Birebir Mentorluk: Disney, Blizzard, Riot Games, Ubisoft, Crytek gibi dünya oyun sektörü devlerinden gelen mentorlar girişimcilere program boyunca rehberlik ediyor. Diablo 2'nin efsane karakterlerden Tyrael'in yaratıcısı olan ve World of Warcraft, Startcraft gibi oyunların hikaye ve tasarım süreçlerinde lider pozisyonlarda görev alan Paul Limon, Crytek kökenli deneyimli narrative designer Dr. Fasih Sayın, Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güven Çatak ve FRP Net kurucusu Kayra Keri Küpçü gibi isimler, Lorien'ın lider mentor kadrosunda öne çıkıyor. Ayrıca Peak Games'in eski CTO'su Safa Sofuoğlu ve eski Operasyon Lideri Alper Mat da Lorien'in deneyimli mentor kadrosunda yer alıyor.

Lorien Accelerator'a Kabul Edilen Girişimlere Sunulan Fırsatlar:



● Kapsamlı Eğitimler: Oyun tasarımı ve geliştirmesi, gelir modelleri, oyun yayıncılığı, oyun ekonomisi, global startup ve oyun hukuku, finansal yönetim ve yatırım süreçleri gibi konularda derinlemesine masterclass'lar ve mentor session'lar veriliyor.



● Yatırımcı ve Yayıncı Ağı: Program süresince ve Demo Day'de girişimciler Silikon Vadisi'nden, Avrupa'dan ve Türkiye'den VC'ler, melek yatırımcılar ve yayıncılarla doğrudan bağlantı kuruyor.



● Uçtan Uca Destek: Lorien, global mentorlar eşliğinde teknik destekten AWS Cloud Credits'e, hukuki danışmanlıktan Bilişim Vadisi'nde şirketleşme ve ofis imkanına kadar geniş bir yelpazede girişimcilerin yanında. Teknik, hukuki ve operasyonel ihtiyaçları karşılayan bu kapsamlı destek paketi, ekiplerin fikirlerini sağlam bir temele oturtarak büyümelerine olanak tanıyor.



● Global Partner Ağı: Türkiye'den ve dünyadan güçlü ortaklarıyla kapsayıcı bir oyun girişimcilik ekosistemi yaratan Lorien; Amazon, Microsoft, APY Tekmer ve Digiage gibi stratejik partnerlerle iş birliği yapıyor. Bu ağ, girişimcilere uluslararası bir sıçrama tahtası sunarak yerel ve global fırsatları bir araya getiriyor.



● Kişiselleştirilmiş Deneyim: Küçük ve odaklı gruplarla çalışan Lorien, her dönemde en fazla 10 oyun girişimini kabul ederek her ekibe özel bir yolculuk tasarlıyor. Bu yaklaşım, ekiplerin ihtiyaçlarına göre şekillenen, derinlemesine ve etkili bir destek vadediyor.

Lorien'ın Farkı: Oyun Sektörüne Özel Bir Vizyon Lorien Accelerator, geleneksel hızlandırma programlarının ötesine geçerek oyun sektörüne özgü bir model sunuyor. Türkiye'de girişimcilerin erişmekte zorlandığı mentorlar, yatırımcılar ve yayıncılarla hızlı bir köprü kurarken, beş temel farkla öne çıkıyor: 1. PC, Konsol ve XR'a Odaklı: Mobil oyunların aksine, bu segmentlerde uzmanlaşmış ekiplere özel bir yaklaşım. 2. Ölçeklenebilir Stüdyolar: Tek oyun değil, küresel çapta büyüyen şirketler yaratma hedefi. 3. Deneyimli Mentor Kadrosu: Akademik bilgiyle sektörel tecrübeyi birleştiren liderler. 4. Küresel Erişim: Türkiye'yi aşarak uluslararası pazarlara açılma desteği. 5. Stratejik Ortaklıklar: Teknoloji devleri, yatırımcılar ve yayıncılarla iş birliği yaparak girişimcilere eşsiz kaynaklar sunuyor. Lorien'ın Substack yayını Lorien Accelerator, bu vizyonu yansıtan derin içeriklerle dolu. "Lorien Neden Var?" yazısında ekip şu mesajı veriyor: "Harika oyunlar, sadece yaratıcılık ya da teknik beceriyi bir araya getirerek değil; pazarı, oyuncuları ve toplumsal trendleri anlamakla şekillenir. Biz, girişimcilere bu büyük resmi gösteriyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için yanlarında duruyoruz."

Kurucu Ekip:



Tutku ve Deneyim Bir Arada Lorien'ın kurucu ekibi, kendileri de uzun yıllardır PC, konsol ve XR oyunlarını severek oynayan, analiz eden, geliştiren, ve bu alanlara yatırım yapmış, oyunculuk tutkusunu girişimcilik ve sektörel uzmanlıkla birleştiren profesyonellerden oluşuyor:



● Dilara Keçeci (Kurucu Ortak & CEO): Teleporter VR'ın kurucusu ve eski CEO'su olarak 10 yılı aşkın süredir oyun ve teknoloji dünyasında yer alan bir girişimci. Fortune 40 Under 40 listesine giren Keçeci, Teleporter VR liderliği döneminde XR teknolojilerinin erken aşamalarında Silikon Vadisi ve Türkiye'den önemli yatırımcıların desteğini alarak dikkat çekti. Ekip kurma, oyun tasarımı, global yatırım süreçleri, büyüme, operasyon yönetimi ve finansal optimizasyon gibi alanlarda derin bir uzmanlığa sahip olan Keçeci, aynı zamanda yenilikçi projeler geliştiren girişimcilere danışmanlık ve mentorluk yaparak sektöre katkı sunmaya devam ediyor.



● Can Akpınar (Kurucu Ortak & COO): Startup hukuku, oyun hukuku ve oyun girişimciliği alanlarında uzman bir isim. Oyun geliştirme, iş ortaklıkları ve operasyonel süreçler konusundaki derin bilgi birikimiyle, girişimlerin daha ilk günden sağlam bir temel üzerine inşa edilmesine öncülük ediyor. Oyun sektörüne duyduğu tutku ve geliştirme süreçlerindeki deneyimiyle, stüdyoların ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modelleri kurmasına rehberlik ediyor.



● Dr. Cüneyt Devrim (Kurucu Ortak): Reklamcılık, web3 ve veri analitiği alanlarında uzman bir stratejist ve melek yatırımcı. Büyük markaların ve oyun şirketlerinin yerel ve küresel pazarlara açılmasında kilit roller üstlenmiş, sektöre yön veren birçok girişimciye yol göstermiş bir lider. Girişimlerin güçlü iş ortaklıkları kurmasına ve küresel rekabette öne çıkmasına yönelik kapsamlı destek sunarak, Lorien'ın vizyonunu hayata geçiriyor.



● Dr. Serhat Akkılıç (Danışman Ortak): Global ekipleri ve projeleri yönetme konusundaki geniş deneyimiyle tanınan bir iletişim ve teknoloji lideri, aynı zamanda melek yatırımcı. Onlarca yıllık sektörel birikimiyle, oyun girişimlerinin pazarlama, iş geliştirme ve yatırım süreçlerinde başarıya ulaşmasını sağlıyor. Özellikle yapay zeka alanındaki uzmanlığıyla, teknoloji, pazarlama ve iş dünyasını birleştiren yenilikçi bakış açısını programa taşıyor; girişimlerin tüm paydaşlar için değer yaratan sürdürülebilir modeller geliştirmesine katkı sunuyor.

Başvuru Zamanı!



Lorien Accelerator, ilk programına başvuruları açtı. Yılda sadece iki kez düzenlenecek bu programa sınırlı sayıda ekip kabul edilecek. Oyun dünyasında iz bırakmak, girişimini büyütmek ve global pazarda yer almak isteyenler için son başvuru tarihi 5 Mart 2025. Detaylı bilgi ve başvuru: https://www.lorienaccelerator.com. Daha fazla bilgi için info@lorienaccelerator.com adresine yazabilir, Lorien'ın yolculuğunu Substack'te loriengaming.substack.com adresinden takip edebilirsiniz