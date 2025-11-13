Lösemi öncesi tek umut ilik nakli

Adıyaman merkezde yaşayan Erkam (29) ve Büşra Nur Boynukara (29) çifti, 3 yaşındaki oğulları Beykan Kayra Boynukara'yı iki ay önce sarılık şüphesi ile doktora götürünce hayatlarının şokunu yaşadı. Doktor lösemiden şüphelenince Beykan, Malatya'ya sevk etti. Orada yapılan testler sonrasında Berkan'a konulan teşhis kemik iliği hastalıklarından biri olan ve genelde yaşlılarda görülen Miyelodisplastik Sendrom (MDS) hastalığı çıktı.SABAH'a konuşan Beykan'ın babası Erkam Boynukara, "Böyle bir hastalığı hiç duymamıştım. Adı MDS diye geçiyor. Kemik iliği hastalıklarından birisi. Milyonda bir çıkarmış. Belli bir süre kemoterapi alınıp ilik için başvuruluyormuş ama Beykan'ın öyle değil, acil bir durumu var ve acilen ilik nakli gerekiyor. Her bağış bir umut, her umut bir can demek" dedi.