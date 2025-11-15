Lösemili çocuklar atları sevip balon uçurdu

Adana'da lösemi tedavisi gören 30 çocuk, Atlı Birlik Grup Amirliği'ndeki atları seven ve polislerle birlikte balon uçuran çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte lösemi tedavisi gören 30 çocuğu polis araçlarıyla alıp Atlı Birlik Grup Amirliği'nin yerleşkesine götürdü.Ahırlardaki atları seven çocuklar, polislerle müzik eşliğinde oynadı. Lösemili çocuklar, "Umut varsa iyileşme de vardır" diyerek turuncu renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Gün boyunca hem eğlenen hem de unutulmaz anılar biriktiren çocuklar, etkinlik sonunda polis ağabey ve ablalarından aldıkları çeşitli hediyelerle mutluluklarını taçlandırdı.