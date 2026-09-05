Lösemiyi yenen Dursun horonla taburcu edildi

9 Yaşındaki Rizeli Dursun Ali Keskin, LÖSANTE Hastanesi'nde iki yıl içinde iki kez ilik nakli olarak lösemiyi (ALL) yenmeyi başardı. Halsizlik ve burun kanaması şikayetleriyle başlayan hastalık sürecinde, aile içinde uyumlu donör bulunamadı. Dursun Ali, dışarıdan yapılan ilk naklin ardından hastalığı nüksetse de pes etmedi. 28 Temmuz'da başka bir donörden yapılansağlığına yeniden kavuştu. 50 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından, hayali olan horon kıyafetini giyen minik kahraman, alkışlar ve turuncu balonlar eşliğinde taburcu edildi. Büyüyünce doktor olmak istediğini söyleyen Dursun Ali, doğa kampına gidip Karadeniz turu yapmayı hayal ediyor. Anne Fatma Nur Keskin, 18-35 yaş arası tüm sağlıklı bireyleri sadece birkaç tüp kan vererek lösemili çocuklara umut olmaya ve kök hücre bağışı yapmaya çağırdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör