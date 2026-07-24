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Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:11

Lösemiyi yenen minikler SABAH’ı ziyaret etti, basın bayramını kutladı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, V. Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Buğse Çakan ve Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ezgi Sena Dayan ile birlikte lösemiyi yenen minikler SABAH Gazetesi’ni ziyaret etti. SABAH Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Ersin Ramoğlu ve çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladılar.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Lösemiyi yenen minikler SABAH’ı ziyaret etti, basın bayramını kutladı
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Çocuklar için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Özgüven, "Bu hastalık çok büyük bir mücadele gerektiriyor. Bizim için milli bir mücadele. Önce biz onlara umut oluyoruz iyileştikten sonra onlar bize umut oluyor. Mücadelenin, başarının sonrasın da hayata devam etmenin umudunu yaşatıyorlar bize. Onlarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Ersin Ramoğlu tarafından lösemiyi yenen Kuzey Deniz Şengezer, Emir Ali Koğan, Sultan Ela Aktaş, Ece Sultan Alp'e, SABAH'ın eğitim seti hediye edildi. Ziyaretten sonra LÖSEV yöneticileri, çocuklar, Ersin Ramoğlu ve Turkuvaz Dağıtım Bölge Müdürü Bahattin Özdem ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Lösemiyi yenen minikler SABAH’ı ziyaret etti, basın bayramını kutladı
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