Lösemiyi yenen minikler SABAH’ı ziyaret etti, basın bayramını kutladı

Çocuklar için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Özgüven, "Bu hastalık çok büyük bir mücadele gerektiriyor. Bizim için milli bir mücadele. Önce biz onlara umut oluyoruz iyileştikten sonra onlar bize umut oluyor. Mücadelenin, başarının sonrasın da hayata devam etmenin umudunu yaşatıyorlar bize. Onlarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Ersin Ramoğlu tarafından lösemiyi yenen Kuzey Deniz Şengezer, Emir Ali Koğan, Sultan Ela Aktaş, Ece Sultan Alp'e, SABAH'ın eğitim seti hediye edildi. Ziyaretten sonra LÖSEV yöneticileri, çocuklar, Ersin Ramoğlu ve Turkuvaz Dağıtım Bölge Müdürü Bahattin Özdem ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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