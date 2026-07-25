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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Lösemiyi yenen miniklerden SABAH’a anlamlı ziyaret

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Lösemiyi yenen miniklerden SABAH’a anlamlı ziyaret
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Lösemi ile mücadeleden galip çıkan minikler, LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Buğse Çakan ve Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ezgi Sena Dayan ile birlikte SABAH Gazetesi'ni ziyaret etti. Küçük ziyaretçiler, SABAH Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Ersin Ramoğlu ve çalışanların, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. Ramoğlu lösemiyi yenen Kuzey Deniz Şengezer, Emir Ali Koğan, Sultan Ela Aktaş, Ece Sultan Alp'e SABAH'ın eğitim setini hediye etti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SABAH GAZETESİ

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Lösemiyi yenen miniklerden SABAH’a anlamlı ziyaret
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