LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer: Her kuruşu ve lokmayı emanet sayıyoruz!

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişlerince denetlenme raporunda ülkenin en güvenilir ve itibar endeksinde en üstteki kuruluşlar arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. LÖSEV'in gururu taçlandığını kaydeden Ezer, "LÖSEV'e bağışlanan her kuruşu ve lokmayı emanetimiz sayarak lösemili çocuklarımız ile kanser hastalarımıza ulaştırıyoruz. Herkesten farklı olarak on binlerce lösemili çocuk ve kanser hastamızı tamamen parasız tedavi ediyoruz. Biz on binlerce lösemili çocuğumuza hayat veriyoruz" dedi.

BİZ HAYAT KURTARIYORUZ

LÖSEV - LÖSANTE Yönetim Kurulu Başkanı ve Pediatrik Hematolog – Onkolog Dr. Üstün Ezer, LÖSEV'e bağışlanan her kuruşu ve lokmayı emanetleri sayarak lösemili çocuklar ile kanser hastalarına ulaştırdıklarını vurguladı. LÖSEV olarak on binlerce lösemili çocuğa hayat verdiklerine dikkat çeken Dr. Ezer, "Tüm baskı ve engellere rağmen yılmadan, yorulmadan mücadele ettik ve lösemili çocuklardaki tedavi başarımızı yüzde 94'e yükselttik. Hedefimiz yüzde 100'dür. Yıllardır bağışları ile LÖSEV'i destekleyen hayırsever Türk halkına ve iyileşen kahraman lösemili çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör