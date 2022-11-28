Louvre Müzesi Eserleri ve Tarihi - Louvre Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar, Nerede, Gezmek Ne Kadar Sürer?

Louvre Müzesi Eserleri ve Tarihi, Yunan sanatıyla birlikte birçok önemli sanatçıların eserlerini bünyesinde barındırır. Louvre Müzesi eserleri içinde sadece bahsedilenler yoktur. Orta çağın sanatlarını da günümüze taşımıştır. Dolayısıyla Louvre Müzesi kaç eser var sorusuna tam bir cevap vermek, eserler fazla olduğundan zordur. Bölümlerden ve katlardan oluşan Louvre Müzesi'ni gezmek ne kadar sürer konusu da bir önceki sorunun cevabını kapsar. Louvre Müzesi nerede olduğu, aslında herkes tarafından bilenen bir ülkedir.

Louvre Müzesi Eserleri ve Tarihi

İlk olarak Louvre Müzesi'nin sanat müzesi olduğu belirtilmelidir. Neredeyse eski çağların bütün sanat eserleri Louvre Müzesi'nde toplanmıştır. Bu müzedeki heykeller, Yunan sanatın izlerini günümüze kadar gelişini temsil eder. Aynı zamanda müzeyi gezerken karşımıza çıkacak bazı eserler, tarihin önemli sanatçıların tabloları olacaktır. Mısır eserlerini de es geçmek olmaz. Louvre Müzesi içinde bir bölüm Mısır eserlerine ayrılmıştır. Son olarak Louvre Müzesi'nde orta çağların sanatına da yer verilmiştir. Tabii Fransa'da olan bu müzede, Fransa'nın önemli eserlerine de yer verilmiştir.

Bu müzenin tarihi çok eskilere dayanır. Öncelikle bir saray olarak inşa edilmiştir. Daha sonra kraliyetin ana noktası olmuştur. Bazı sebeplerden kraliyetin merkezi olan bu yer boş kalmıştır. Dolayısıyla görüntüsüyle birlikte özelliğini de yitirmiştir. Bu sarayı restore etmek isteyenler olmuştur. Restorasyon 3. Napolyon döneminde bitmiştir. Louvre Müzesi boş bırakılınca saraydan müze haline döndürülmüştür. Birçok işlemden geçen bu yer artık şu anki halini almıştır.

Louvre Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar, Nerede, Gezmek Ne Kadar Sürer?

Louvre Müzesi Fransa'nın Paris eyaletindedir. Geçmiş tarihlerde saray olarak kullanılan bu müze yaklaşık olarak 35.000 esere ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Louvre Müzesi birden fazla kata ve bölüme sahiptir. Bu nedenlerden dolayı Louvre Müzesi'ni gezmek ne kadar süreceği bir günden fazla olacaktır. Çünkü Louvre Müzesi binlerce sanat eserleri ve tarihi eserleri içinde barındırmaktadır. Louvre Müzesi'ni gezmek isteyen bir kişi, müzeye girerken ücret ödemesi gerekmektedir. Önceleri 15 Euro olarak bilinen müze giriş fiyatlarının güncel hali, 17 Euro olarak bilinmektedir.