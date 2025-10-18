Lüks araçların amblemli ve aynalarını söktüler: Satamadan yakalandılar...

Büyükçekmece'de 4 Ekim ile 6 Ekim tarihleri arasında BMW, Mercedes, AUDİ Marka araçların ayna ve amblemleri çalındı. Yapılan çalışmalarda 12 araçta maddi hasar oluştuğu tespit edilirken hırsızların sadece araçların amblemlerini ve aynalarını sökmeleri dikkat çekti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden 1 çocuk iki şüpheli tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüpheli E.M.B. ve yaşı küçük E.B. Gözaltına alındı.

EVLERİNDE 11 ÇALINTI AYNA ÇIKTI

Bakırköy'de yakalanan şüphelilerin, yapılan ev aramasında 11 adet ayna 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler yapılan tahkikatın ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. 20 yaşındaki E.M.B.'nin benzer suçlardan 39 kaydı olduğu öğrenildi.