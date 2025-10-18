Haberler Yaşam Haberleri Lüks araçların amblemli ve aynalarını söktüler: Satamadan yakalandılar...
Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:14

Lüks araçların amblemli ve aynalarını söktüler: Satamadan yakalandılar...

İstanbul Büyükçekmece’de park halindeki lüks araçların yanına gelip sadece ayna ve amblemlerini çalan 2 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları ürünleri ikinci el fiyatına sattıkları öne sürülürken olay anları kameralara yansıdı. İşlemleri tamamlanan 39 suç kayıtlı E.M.B.(20) ve 15 yaşındaki E.B. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Lüks araçların amblemli ve aynalarını söktüler: Satamadan yakalandılar...

Büyükçekmece'de 4 Ekim ile 6 Ekim tarihleri arasında BMW, Mercedes, AUDİ Marka araçların ayna ve amblemleri çalındı. Yapılan çalışmalarda 12 araçta maddi hasar oluştuğu tespit edilirken hırsızların sadece araçların amblemlerini ve aynalarını sökmeleri dikkat çekti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden 1 çocuk iki şüpheli tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüpheli E.M.B. ve yaşı küçük E.B. Gözaltına alındı.

EVLERİNDE 11 ÇALINTI AYNA ÇIKTI

Bakırköy'de yakalanan şüphelilerin, yapılan ev aramasında 11 adet ayna 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler yapılan tahkikatın ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. 20 yaşındaki E.M.B.'nin benzer suçlardan 39 kaydı olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lüks araçların amblemli ve aynalarını söktüler: Satamadan yakalandılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz