Gaziosmanpaşa'da "Oto Galeri" olarak faaliyet yürütülen lüks bir adresin arka bölümünde yasa dışı silah imalatı ve satışı yapıldığı tespit edildi. Lüks araçlarla kamufle edilen adrese baskın yapıldı.

Lüks araçlarla kamufle etmişlerdi. Gerçek işleri operasyonla gün yüzüne çıktı | Video

Duvar görünümlü gizli bölmeler açıldı. Ü.H.Ö., S.Ş., A.Y. ve C.E. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Adreste 78 kuru sıkı tabanca, 400 silah parçası ve silah imalatında kullanılan dört makine ele geçirildi. Adreste ayrıca sahte plaka basıldığı da tespit edildi. Sahte plaka imalatında kullanılan 66 adet sayı ve harf kalıpları, dokuz basılı sahte plaka, 50 boş plaka sacı ve iki soğuk mühür de bulundu.