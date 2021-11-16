Lüks araçlarla kamufle etmişlerdi. Gerçek işleri operasyonla gün yüzüne çıktı | Video

İstanbul’da yasa dışı silah imalatı yapılan iki adrese baskın yapıldı. “Oto Galeri” olarak faaliyet yürütülen ve lüks araçlarla kamufle edilmiş bir adresin arka bölümünde tasarlanan yasa dışı silah imalathanesinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulundu. İki operasyonda iki farklı çete çökertildi. Yüzlerce ruhsatsız tabanca ve tabanca parçası ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çetelerin ve suç örgütlerinin kullandığı "Kullan-At" olarak adlandırılan yasa dışı ruhsatsız silahların imalatını yapan iki farklı çeteyi operasyonla çökertti.

Gaziosmanpaşa'da "Oto Galeri" olarak faaliyet yürütülen lüks bir adresin arka bölümünde yasa dışı silah imalatı ve satışı yapıldığı tespit edildi. Lüks araçlarla kamufle edilen adrese baskın yapıldı. Duvar görünümlü gizli bölmeler açıldı. Ü.H.Ö., S.Ş., A.Y. ve C.E. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Adreste 78 kuru sıkı tabanca, 400 silah parçası ve silah imalatında kullanılan dört makine ele geçirildi. Adreste ayrıca sahte plaka basıldığı da tespit edildi. Sahte plaka imalatında kullanılan 66 adet sayı ve harf kalıpları, dokuz basılı sahte plaka, 50 boş plaka sacı ve iki soğuk mühür de bulundu.

SUÇ ÇETELERİNE SATIYORLARDI

İstanbul Küçükçekmece'deki bir diğer silah imalathanesine düzenlenen baskında ise ikinci çete çökertildi. Sekiz şüpheli gözaltına alındı. 91 ruhsatsız tabanca, 960 kuru sıkı tabanca, 112 şarjör, 68 namlu, bir av tüfeği ve 165 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin imal ettikleri yasa dışı ruhsatsız silahları suç örgütlerine ve çetelere sattıkları iddia edildi.