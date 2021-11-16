Video Yaşam Lüks araçlarla kamufle etmişlerdi. Gerçek işleri operasyonla gün yüzüne çıktı | Video
Lüks araçlarla kamufle etmişlerdi. Gerçek işleri operasyonla gün yüzüne çıktı | Video

Lüks araçlarla kamufle etmişlerdi. Gerçek işleri operasyonla gün yüzüne çıktı | Video

16.11.2021 | 11:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gümüşhane’de iki araç tünelde kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 02:17
Gümüşhane'de iki araç tünelde kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 16.11.2021 | 11:09
Lüks araçlarla kamufle etmişlerdi. Gerçek işleri operasyonla gün yüzüne çıktı | Video 01:49
Lüks araçlarla kamufle etmişlerdi. Gerçek işleri operasyonla gün yüzüne çıktı | Video 16.11.2021 | 11:07
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında ilk kez açıkladı! Ensem tırmık içinde... 23:15
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında ilk kez açıkladı! "Ensem tırmık içinde..." 16.11.2021 | 11:01
Rize’de 11 yaşındaki kız çocuğuna kamyonet böyle çarptı | Video 00:48
Rize'de 11 yaşındaki kız çocuğuna kamyonet böyle çarptı | Video 16.11.2021 | 10:59
Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya’nın doğum gününü böyle kutladı | Video 00:27
Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın doğum gününü böyle kutladı | Video 16.11.2021 | 10:44
Kilis’te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor 03:54
Kilis’te ulaşımda motosiklet tercih ediliyor 16.11.2021 | 10:19
’Truva’nın atı olur da iti olmaz mı’ dedi ve tahtadan köpek yaptı 01:54
'Truva’nın atı olur da iti olmaz mı' dedi ve tahtadan köpek yaptı 16.11.2021 | 10:24
Babasını satırla öldürdü, Oyun oynuyorduk dedi | Video 03:32
Babasını satırla öldürdü, "Oyun oynuyorduk" dedi | Video 16.11.2021 | 10:31
Müge Anlı’da son dakika! 2,5 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? Aile kimden şüpheleniyor? 05:44
Müge Anlı'da son dakika! 2,5 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? Aile kimden şüpheleniyor? 16.11.2021 | 10:16
Kapısı açık arabayla geri geri bekçilerden kaçarken mahalleyi alt üst etti | Video 01:08
Kapısı açık arabayla geri geri bekçilerden kaçarken mahalleyi alt üst etti | Video 16.11.2021 | 10:27
İstanbul Havalimanı yolunda pes dedirten görüntüler! 00:59
İstanbul Havalimanı yolunda pes dedirten görüntüler! 16.11.2021 | 10:21
Müge Anlı canlı izle: 16 Kasım 2021 Salı atv izle! Müge Anlı’da esrarengiz olay! 2,5 yaşındaki Müslüme nerede? 05:44
Müge Anlı canlı izle: 16 Kasım 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz olay! 2,5 yaşındaki Müslüme nerede? 16.11.2021 | 10:16
Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi 00:37
Elazığ’da 210 kilo esrar, 1 kilo skunk ele geçirildi 16.11.2021 | 10:11
Yüksekova’da korkutan yangın! | Video 07:08
Yüksekova’da korkutan yangın! | Video 16.11.2021 | 09:45
Bursa’da zeytinyağı için yağhanelerde mesai başladı | Video 03:40
Bursa'da zeytinyağı için yağhanelerde mesai başladı | Video 16.11.2021 | 09:44
Nusaybin’de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı 00:53
Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı 16.11.2021 | 09:51
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar | Video 01:26
Pazarda hırsızlık yaparken yakalandılar, esnafa saldırdılar | Video 16.11.2021 | 09:43
Esenyurt’ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti | Video 01:18
Esenyurt’ta taksici fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti | Video 16.11.2021 | 09:43
Randevulaştığı eski sevgilisi tarafından vuruldu! 02:37
Randevulaştığı eski sevgilisi tarafından vuruldu! 16.11.2021 | 09:13
İstanbul Ortaköy’deki silah sesleri! Küfür eden mendil satıcısı kavgası kamerada 03:24
İstanbul Ortaköy'deki silah sesleri! Küfür eden mendil satıcısı kavgası kamerada 16.11.2021 | 09:06

İstanbul’da yasa dışı silah imalatı yapılan iki adrese baskın yapıldı. “Oto Galeri” olarak faaliyet yürütülen ve lüks araçlarla kamufle edilmiş bir adresin arka bölümünde tasarlanan yasa dışı silah imalathanesinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulundu. İki operasyonda iki farklı çete çökertildi. Yüzlerce ruhsatsız tabanca ve tabanca parçası ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çetelerin ve suç örgütlerinin kullandığı "Kullan-At" olarak adlandırılan yasa dışı ruhsatsız silahların imalatını yapan iki farklı çeteyi operasyonla çökertti.

Gaziosmanpaşa'da "Oto Galeri" olarak faaliyet yürütülen lüks bir adresin arka bölümünde yasa dışı silah imalatı ve satışı yapıldığı tespit edildi. Lüks araçlarla kamufle edilen adrese baskın yapıldı. Duvar görünümlü gizli bölmeler açıldı. Ü.H.Ö., S.Ş., A.Y. ve C.E. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Adreste 78 kuru sıkı tabanca, 400 silah parçası ve silah imalatında kullanılan dört makine ele geçirildi. Adreste ayrıca sahte plaka basıldığı da tespit edildi. Sahte plaka imalatında kullanılan 66 adet sayı ve harf kalıpları, dokuz basılı sahte plaka, 50 boş plaka sacı ve iki soğuk mühür de bulundu.

SUÇ ÇETELERİNE SATIYORLARDI

İstanbul Küçükçekmece'deki bir diğer silah imalathanesine düzenlenen baskında ise ikinci çete çökertildi. Sekiz şüpheli gözaltına alındı. 91 ruhsatsız tabanca, 960 kuru sıkı tabanca, 112 şarjör, 68 namlu, bir av tüfeği ve 165 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin imal ettikleri yasa dışı ruhsatsız silahları suç örgütlerine ve çetelere sattıkları iddia edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA