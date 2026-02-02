Lüks araçlı maganda bekçiyi hayattan kopardı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu (37), Cevizli D-100 Karayolu Kartal İstikameti'nde cumartesi gecesi saat 04.40'ta alkollü bir trafik magandası tarafından hayattan koparıldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; Maserati marka araç, seyir halindeki Karamehmetoğlu'nun otomobiline çarptı. Çarpmasının etkisiyle Karamehmetoğlu hayatını kaybetti. Maserati'nin sürücüsü Cihan B. (40) taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Arabadaki diğer 3 kişinin de kazadan önce birlikte alkol aldıkları belirlendi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cihan B.'nin alkol kullandığı saptandı. Cihan B.'nin idrar testinde de alkol tespit edildi. Farklı suçlardan 7 kaydı bulunan ve "alkollü araç kullanmak" gerekçesiyle geçmişte de ehliyetine el konulduğu iddia edilen Cihan B. tutuklandı.



KİLYOS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

BEŞİKTAŞ İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Karamehmetoğlu için başsağlığı mesajı yayınlayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, cenaze namazına da katıldı. Cenaze, Kilyos mezarlığında toprağa verildi.