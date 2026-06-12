Lüks cipin çarptığı Ayşenur canından oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Yeni Sille Caddesi üzerinde dün saat 11.30 sıralarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşenur Can'a (27) cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Can, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen sürücünün hız limiti 50 kilometre olan bölgede aşırı hızlı olduğu iddia edildi.

1'İ BEBEK 3 KİŞİ ÖLDÜ

Diğer bir kaza da İstanbul'da yaşandı. Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın yarısının TIR'ın altına girdiği kazada araçta bulunan sürücü Sadık Günden (29), eşi Özbek uyruklu Aziza Günden Khatamova (31) ile 2 aylık bebekleri Timur Han Günden'in sıkıştıkları yerde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 kişinin cenazesi ambulanslarla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.