Lüks ciple terör estirdi bir kadını ağır yaraladı

Beşiktaş'ta ara sokakta aşırı hız yapan sürücünün kullandığı cip, park halindeki araçlara ve bir kadına çarparak takla attı. İddiaya göre, 34 DOK 427 plakaı araç sürücüsü, Abbasağa Mahallesi yokuş aşağı süratle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki 3 araca vurarak takla atan cip, bu sırada yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptı. Araç ardından da bir motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kıraslı, kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi'nden Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü olay yerinden kaçarken, yanında oturan arkadaşı Furkan Parlak polis tarafından gözaltına alındı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen sürücü ise aranıyor. Özel bir şirkette insan kaynakları müdürü olduğu olan Kıraslı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Feci kaza çevredeki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.