Lüks galeriye operasyon

Kadıköy'de müşterilerden ve yatırımcılardan milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiindeki S CLASS isimli lüks otomobil galerisine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında sahibi tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edilirken, sahibi belirlenemeyen araçlar yediemin otoparkına çekildi. Galerinin sahibinin müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürülmüş, galeri ise bir süredir kapalı bulunmuştu. Mağdur olduklarını iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti.