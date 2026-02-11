Lüks otomobil kaçakçılığında pes dedirten yöntem: O fenomenin aracı da Interpol listesinde!

SARI CORVET FENOMENİN ÇIKTI

Sarı Chevrolet Corvette marka aracın sahibi 2.5 milyon takipçisi olan tanınmış Oto Eksper Ferdi Gökçe olduğu ortaya çıktı. Gökçe ifadesinde aracın çalıntı olduğunu bilmeden 5 milyon 700 bin liraya satın aldığını söyledi. Sergilenen 11 otomobilin toplam değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.