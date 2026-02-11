Lüks otomobil kaçakçılığında pes dedirten yöntem: O fenomenin aracı da Interpol listesinde!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomotiv kaçakçılığına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Çalışmalar sonucunda, organize bir şekilde yürütülen kaçakçılık ağı çökertildi. Şüphelilerin yurt dışından "turistik kolaylıklar" kapsamında yolcu beraberinde araç getirdikleri, ancak bu araçları yasal süresi içerisinde ülkeden çıkarmayarak kaçak duruma düşürdükleri tespit edildi.
YÖNTEMLER PES DEDİRTTİ
Şebekenin izlediği yöntemler ise pes dedirtti. Kaçak araçların tescil işlemleri yapılmadan, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla üçüncü şahıslara satıldığı belirlendi. Ele geçirilen araçlar üzerinde yapılan şasi ve motor numarası incelemelerinde, bazı araçların Interpol tarafından çalıntı kaydıyla arandığı ortaya çıktı.
11 LÜKS OTOMOBİL EMNİYET OTOPARKINDA
Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, lüks markalara ait toplam 11 otomobil ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Operasyon kapsamında suçla bağlantılı olduğu tespit edilen 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında " Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem başlatıldı.
SARI CORVET FENOMENİN ÇIKTI
Sarı Chevrolet Corvette marka aracın sahibi 2.5 milyon takipçisi olan tanınmış Oto Eksper Ferdi Gökçe olduğu ortaya çıktı. Gökçe ifadesinde aracın çalıntı olduğunu bilmeden 5 milyon 700 bin liraya satın aldığını söyledi. Sergilenen 11 otomobilin toplam değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.