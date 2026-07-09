Lüksemburg’da işten çıkarılmıştı: Filistin paylaşımlarına akılalmaz tepki! Fatima öğretmeni susturamadılar...

Lüksemburg'da Gazze'ye ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevinden alınan öğretmen Fatima Kurtic, paylaşımlarının Yahudilere değil, İsrail'in politikalarına yönelik eleştiriler içerdiğini belirterek "Sadece Filistin'i desteklediğim ve savaşa karşı çıktığım için bunlar başıma geldi. Görevime son verildi ama Filistin'de yaşananları, yaşanan soykırımı konuşmaktan hiçbir şey beni alıkoyamaz." dedi.

İşten atılma süreci ve ardından gelen tepkiler üzerine açıklamalarda bulunan Bosna Hersekli Kurtic, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana Filistin'i desteklediğini ve her zaman doğru olanın yanında olacağını belirtti. Kurtic işten atılma sürecini "büyük bir adaletsizlik" olarak tanımladı.

Hesabının açık olduğunu ve hiçbir şey gizlemediğini kaydeden Kurtic, Filistin'de yaşananlara ilişkin daha fazla kişiye ulaşabildiğini gördükçe paylaşımlarını artırdığını söyledi.

Yaklaşık 8 yaşındayken 2002 yılında mülteci olarak Lüksemburg'a yerleştiklerini belirten Kurtic, dört yıl mülteci kampında yaşadığını, ardından eğitimini tamamlayarak öğretmen olduğunu anlattı.

"FİLİSTİN'İ VE YAŞANAN SOYKIRIMI KONUŞMAKTAN HİÇBİR ŞEY BENİ ALIKOYAMAZ"

Instagram hesabında paylaştığı hikayeler nedeniyle "antisemitizm" suçlamasıyla öğretmenlikten çıkarıldığını anlatan Kurtic, "Paylaşımlarımda sadece Filistinlileri destekledim ve savaşa karşı çıktım, antisemitik hiçbir şey yoktu. Asla ve asla Yahudi halkına veya Yahudiliğe karşı bir şey paylaşmadım. İsrail'in uygulamalarını eleştirdim. Bunun Yahudi halkına karşı nefret olarak yorumlanması beni yansıtmıyor. Sadece Filistin'i desteklediğim ve savaşa karşı çıktığım için bunlar başıma geldi. Görevime son verildi ama Filistin'i ve yaşanan soykırımı konuşmaktan hiçbir şey beni alıkoyamaz" diye konuştu.

İsrail'in Filistin'deki uygulamalarını "soykırım" olarak nitelendiren Kurtic, yaşananların vicdanlı insanlarca görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Kurtic, yaşanan acıları soykırım mağduru bir Bosnalı olarak çok iyi anladığının altını çizerek "İnsanlar öldürülüyor, işkence görüyor. Bir öğretmen olarak da her insan gibi buna sessiz kalamazdım. Çocuklarla çalışan insanların başkalarının acılarına karşı empati göstermesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.