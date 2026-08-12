Lüksün bedeli göründüğünden daha ağır: Saatte havyar, sosyal medyada statü yarışı! “Gerekirse borca girip…”

"KENDİ VAROLUŞUMUZ YETMİYOR"

Psikoterapist & Aile Danışmanı Haydar Alper Eser, sosyal medyada lüks yaşamın sürekli sergilenmesinin toplumun tüketim alışkanlıklarını etkilemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Haydar Alper Eser konuya ilişkin konuşarak, "Özellikle sosyal medya etkisiyle tüketim alışkanlıklarımız hakkında "söz sahibi" olmuyoruz artık. Birileri bize "bu şey alınmalıdır" diyor ve bizler de peşinden koşarak o şeyleri alıyoruz. Çünkü göz önünde olmanın ve konuşulmanın yolu böyle şeylerden geçiyor gibi bir kültür yaratılıyor. Başka varoluşları örnek aldığımız için kendi varoluşumuz yetmiyor bu örnek almalara. Ortaya nur topu gibi "Eksiklik Duygusu" ve "Sosyal Kıyaslanma" çıkıyor. Bundan kurtulmanın yolunu da çoktan tükenmiş dopamin reseptörlerimizi harekete geçireceğini düşündüğümüz ve bizi heyecanlandıran şeylerde arıyoruz." İfadelerini kullandı.

BAŞARI ALGISINI NASIL ETKİLER?

Bu içeriklerin uzun vadede toplumsal değerler ve başarı algısı üzerinde olumsuz etkileri olduğundan bahseden Eser, "Sosyal medyada lüksün daimi sergilenmesi, toplumun başarıyı sadece para ve güçle tanımlamasına yol açabilir. Bunun bir pop-kültür halini aldığı yerlerde de emeğin, alın terinin, çalışmanın kıymeti kalmaz artık. Toplumsal bağlar kopmuştur ve paraya, lükse giden her yol artık mubah hale gelmiştir. Başarı algısı artık "Sahte Statü" ile dönüşüm yaşar.." dedi.