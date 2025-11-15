Lüleburgaz Şehidine Ağladı: ’Sizden Oğlumun Kokusu Geliyor’

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle önce baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Törende yürekleri en çok yakan ise anne Nurdan Karaca'nın feryatları oldu. Gözyaşları içinde, oğlunun silah arkadaşlarına sarılan Karaca, "Sizden benim çocuğumun kokusu geliyor" diyerek ağıtlar yaktı.

"Hikayeni yazamadın. Yarım koydular bizi. Gurbet kuşum sıladan uçtu gitti. Beni 'kara toprağa ver' diyorlar ama ben daha doyamadım. Çocuğum soğuğu sevmez, kara toprağa nasıl koyayım…" sözleriyle herkesin içini dağladı.

Şehit babası Nedim Karaca ve ağabey Bünyamin Karaca acılarını metanetle taşısa da, gözyaşları sel oldu.

"Vatan sağ olsun" diyen anne Nurdan Karaca, oğlunun vasiyetini şöyle aktardı: "Şehit olursam anne, sen güçlü durursun, babam dayanamaz… Vatan sağ olsun dersin."