Haberler Yaşam Haberleri Lunapark faciası: 17 yaralı
Giriş Tarihi: 24.4.2023 10:36 Son Güncelleme: 24.4.2023 10:40

Lunapark faciası: 17 yaralı

Bursa’da bir lunaparkta dönen zincirli salıncakların birbirine karışarak ağaca çarpması sonucu yaşanan olayda 17 kişi yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Lunapark faciası: 17 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Kültürpark'taki Lunaparkta adeta faciadan dönüldü. Dönen salıncaklar, çalıştıktan kısa bir süre sonra aniden birbirine girmeye başladı. Büyük paniğin yaşandığı olayda birbirine karışan salıncaklar bir ağaca çarptı. Oyuncaklara binen 17 kişi yaralandı. Yaşananların ardından vatandaşlar durumu hemen hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası lunaparkta çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk tedavileri ambulansta yapılan kazazedeler hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu 7'li kaos yönetimini açık etti! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'lı kriz modeli
SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan faşist kafaya medeniyet dersi!
SON DAKİKA | Yeni Altay TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan: Üçüncü nesilden de öte bir tank
Başkan Erdoğan'dan fondaş medyadaki hazımsızlığa tepki: Bunlar Türk evladı olamaz
Pervin Buldan işaret etmişti: HDP'li Ahmet Yıldırım'dan İsveç'te Kemal Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor
Kanser
SON DAKİKA: PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı! Tepki yağdı: Demek ki neymiş HDP eşittir PKK
ARKADAŞINA GÖNDER
Lunapark faciası: 17 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA