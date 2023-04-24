Lunapark faciası: 17 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Kültürpark'taki Lunaparkta adeta faciadan dönüldü. Dönen salıncaklar, çalıştıktan kısa bir süre sonra aniden birbirine girmeye başladı. Büyük paniğin yaşandığı olayda birbirine karışan salıncaklar bir ağaca çarptı. Oyuncaklara binen 17 kişi yaralandı. Yaşananların ardından vatandaşlar durumu hemen hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası lunaparkta çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk tedavileri ambulansta yapılan kazazedeler hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.