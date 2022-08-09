Lunaparkta tren raydan çıktı: 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta meydana geldi.
Lunapark içerisinde yer alan eğlence treni, iniş esnasında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Devrilen trenden savrulan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Savcılık tarafından Lunaparkla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı | Video