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Giriş Tarihi: 9.8.2022 23:46 Son Güncelleme: 10.8.2022 01:27

Lunaparkta tren raydan çıktı: 4 yaralı

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan biri ağır 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Lunaparkta tren raydan çıktı: 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta meydana geldi.

Lunapark içerisinde yer alan eğlence treni, iniş esnasında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Devrilen trenden savrulan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Savcılık tarafından Lunaparkla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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Lunaparkta tren raydan çıktı: 4 yaralı
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