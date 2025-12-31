Lvbel C5 kimdir, gerçek adı ne, nereli ve kaç yaşında? Ünlü rapçi LvbelC5 hayatı ve kariyeri

Lvbel C5, rap müzik kariyerine 2019 yılında Batuflex ile birlikte yayımladığı "FaceTime" adlı parça ile başladı. Çalışmaları kısa sürede dijital platformlarda dinleyici buldu. Vokal odaklı rap tarzıyla üretim yapan sanatçı, özellikle genç kitle tarafından takip edilmektedir.

2022'de yayımlanan C5MODE albümüyle daha geniş bir tanınırlık elde eden Lvbel C5, kariyerine BABA (2023) ve SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR (2025) albümleriyle devam etti. Batuflex, Uzi, Murda, Motive ve Demet Akalın'ın da aralarında bulunduğu birçok isimle ortak projelerde yer aldı. "Ralli", "HONG KONG", "JET BABA" ve "Beni Unutma" adlı parçalarıyla müzik listelerinde kendine yer buldu.

2025 yılında yayımlanan "HAVHAVHAV" isimli şarkı kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Aynı yıl, şarkı sözleriyle ilgili iddialar kapsamında gözaltına alınan sanatçı, daha sonra serbest bırakıldı.