Lvbel C5 kimdir, gerçek adı ne, nereli ve kaç yaşında? Ünlü rapçi LvbelC5 hayatı ve kariyeri

31.12.2025

Türk rap sahnesinin son dönemde adından sıkça söz ettiren isimlerinden Lvbel C5, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alarak milyonların karşısına çıktı. Özellikle genç dinleyiciler arasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lvbel C5’in hayatı ve kariyer yolculuğu merak konusu haline geldi. İzleyiciler, ünlü rapçinin gerçek adı, yaşı ve memleketi hakkında detaylı bilgi arayışına geçti. Peki, Lvbel C5 kimdir, gerçek adı ne, nereli ve kaç yaşında?

Yılbaşı gecesine özel hazırlanan O Ses Türkiye programında sahneye çıkan isimlerden biri de Lvbel C5 oldu. Rap müzikle ilgilenen izleyiciler başta olmak üzere birçok kişi Lvbel C5'in hayatına dair detayları araştırmaya başladı. Ünlü rapçinin yaşı, memleketi ve gerçek adı gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki, Lvbel C5 kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli?

LVBEL C5 KİMDİR?

Lvbel C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Rap müzik alanında üretim yapan sanatçı, söz yazarlığı ve yorumculuk yönüyle tanınmaktadır. Müzik çalışmalarını sahne adı olan Lvbel C5 ile sürdüren Bodur, kariyerine dijital platformlarda yayımladığı parçalarla adım atmış ve zamanla daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Lvbel C5, rap müzik kariyerine 2019 yılında Batuflex ile birlikte yayımladığı "FaceTime" adlı parça ile başladı. Çalışmaları kısa sürede dijital platformlarda dinleyici buldu. Vokal odaklı rap tarzıyla üretim yapan sanatçı, özellikle genç kitle tarafından takip edilmektedir.

2022'de yayımlanan C5MODE albümüyle daha geniş bir tanınırlık elde eden Lvbel C5, kariyerine BABA (2023) ve SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR (2025) albümleriyle devam etti. Batuflex, Uzi, Murda, Motive ve Demet Akalın'ın da aralarında bulunduğu birçok isimle ortak projelerde yer aldı. "Ralli", "HONG KONG", "JET BABA" ve "Beni Unutma" adlı parçalarıyla müzik listelerinde kendine yer buldu.

2025 yılında yayımlanan "HAVHAVHAV" isimli şarkı kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Aynı yıl, şarkı sözleriyle ilgili iddialar kapsamında gözaltına alınan sanatçı, daha sonra serbest bırakıldı.

