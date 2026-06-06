M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı’nda teknik arıza: İstasyonlarda yoğunluk oluştu!

OTOBÜS DURAKLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bir süre sonra yeniden hareket eden metro, Nurtepe istasyonuna kadar ilerleyebildi. Arızanın devam etmesi üzerine çok sayıda yolcu, Nurtepe istasyonundan tahliye edilerek İBB tarafından tahsis edilen M7 numaralı Nurtepe-Mecidiyeköy ücretsiz ring otobüslerine yönlendirildi. Mecidiyeköy istikametine ulaşmak isteyen vatandaşlar, otobüslere binebilmek için turnikelerde ve istasyon çıkışlarındaki duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan aksaklık nedeniyle çok sayıda yolcu işlerine ve randevularına geç kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.