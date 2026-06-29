Maarif Tiyatro Akademisi ilk mezunlarını verdi! Bakan Tekin: Sanatı eğitim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz!

Öğrencilerin bilgiye erişim konusunda artık önemli bir sorun yaşamadığını ifade eden Bakan Tekin, "Çocuklarımızın bilgiye ulaşma konusunda bir sıkıntısı yok. Ancak öğretmenler olarak en çok karşılaştığımız soru, 'Hocam bu bilgi bizim ne işimize yarayacak?' oluyor. Biz de programlarımızı bilgi vermekten ziyade, bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştık" dedi.

Milli birlik ve beraberliği güçlendiren kültürel değerlerin eğitim süreçlerinde mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayan Tekin, sanatın da öğrencilerin farklı yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmada önemli bir araç olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda göreve başladıklarında ilk hayata geçirdikleri projelerden birinin Maarif Orkestrası ve Maarif Halk Oyunları toplulukları olduğunu belirten Tekin, öğretmenlerin sanatsal faaliyetlerde daha aktif yer almasını amaçladıklarını ifade etti.

Güzel sanatlar liselerini de tematik bir yapıya kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama alanında sanatın eğitim ve öğretim süreçlerinin içine dahil edilmesini önemsiyoruz. Bu projelerin modelimizin çıktılarının sahaya yansımasını kolaylaştıracağına inanıyoruz" diye konuştu.