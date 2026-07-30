Başarılı öğrencilere maaş gibi burs...Hangi bölümde ne kadar burs imkânı var?

2026 üniversite tercihleri başladı. Adaylar tercih listelerini oluştururken genellikle taban puanlara, başarı sıralarına ve mezuniyet sonrası iş olanaklarına odaklanıyor. Oysa ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, birçok adayın gözünden kaçabilecek önemli bir fırsatı da ortaya koyuyor. Kılavuzda yer alan özel koşullara göre bazı bölümlere yerleşen öğrencilere kamu kurumları, meslek odaları ve sektör temsilcileri tarafından eğitim süresince düzenli nakdi burs sağlanacak. Bazı programlarda aylık destek 25 bin liraya kadar çıkarken, bazı burslar yılda 12 ay boyunca ödenecek. Ancak bu destekler her öğrenci için otomatik olarak başlamıyor. Kılavuzda yer alan başarı sırası, tercih sırası, akademik başarı ve yükümlülük şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.



HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ZİRVEDE



Kılavuzdaki açık tutarlar incelendiğinde en yüksek aylık burs Harita Mühendisliği öğrencilerine veriliyor. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, belirlenen beş üniversitenin Harita Mühendisliği programlarına yerleşen ve gerekli başarı koşullarını sağlayan öğrencilere aylık net 25 bin lira burs verecek. Destek eğitim-öğretim yılı boyunca yılda dokuz ay ödenecek. Bunun için adayın sayısal puan türünde ilk 50 bin içinde yer alması ve ilgili programa ilk dört sıradan yerleşmesi gerekiyor. Öğrencinin not ortalamasını koruması ve normal eğitim süresinde mezun olması da bursun devamı açısından önem taşıyor.







ENERJİ VE DENİZCİLİK ALANLARINA 12 AY DESTEK



Kılavuzda en dikkat çeken burslardan biri de Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC) tarafından verilecek destek. Çevre, makine, elektrik-elektronik, endüstri, metalurji ve malzeme, petrol ve doğalgaz, mekatronik ile çeşitli gemi ve denizcilik mühendisliği programlarına yerleşen öğrenciler için aylık 22 bin 588 lira burs öngörülüyor. Bu burs diğer birçok destekten farklı olarak yılda 12 ay ödenecek. Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi ön lisans programlarında ise aylık burs tutarı 11 bin 294 lira olarak belirlendi. Ancak kılavuz, bu burslardan yararlanabilmek için şirket ile YÖK arasında hazırlanan protokol hükümlerinin de sağlanması gerektiğini vurguluyor.



TEMEL BİLİMLERE YÖK DESTEĞİ



Son yıllarda öğrenci sayısı azalan temel bilimler için de destek sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin biyoloji, fizik, kimya ve matematik programlarına başarı sırasına göre ilk üç sırada yerleşen öğrencilere aylık 6 bin lira burs verilecek. Programın adayın ilk 15 tercihi içinde bulunması gerekiyor. Destek, hazırlık sınıfı dahil öğrenim süresi boyunca devam edebilecek. Akademik başarı koşulunun korunması da bursun devamı için zorunlu tutuluyor.



SEKTÖR KENDİ MÜHENDİSİNİ YETİŞTİRİYOR



Tekstil, deri ve ayakkabı sektörleri de nitelikli insan kaynağı oluşturmak amacıyla burs uygulamalarını sürdürüyor. Tekstil Mühendisliği programlarını ilk sıralarda tercih eden öğrencilere başarı sıralarına göre net asgari ücretin yüzde 40'ından yüzde 100'üne kadar burs verilecek. Deri Mühendisliği ile Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi programlarında da benzer şekilde başarı sırasına bağlı burs sistemi uygulanacak. Bu bursların önemli bir bölümünde mezuniyet sonrasında sektörde belirli süre çalışma taahhüdü de bulunuyor.







İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNDEN MAKİNE MÜHENDİSLERİNE



TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi ile Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı da belirlenen üniversitelerin makine mühendisliği ve enerji sistemleri mühendisliği programlarına yerleşen öğrencilere destek sağlayacak. Burs ikinci sınıftan itibaren başlayacak ve net asgari ücretin yüzde 40'ı tutarında olacak. Öğrencilerin belirlenen dersleri almaları, not ortalamasını korumaları ve mezuniyet sonrasında sektörde çalışma taahhüdünde bulunmaları gerekiyor.



ÖĞRETMENLİKTE 5 BİN KİŞİYE BURS



Millî Eğitim Bakanlığı da öğretmen ihtiyacının bulunduğu alanlar için burs uygulamasını sürdürüyor. Kılavuza göre toplam 5 bin öğrenci bu kapsamda desteklenecek. Özel Eğitim Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği başta olmak üzere 23 öğretmenlik programı burs kapsamında yer alıyor. Adayın ilgili programı ilk beş tercihine yazması ve yine ilk beş tercihi içinde yerleşmesi gerekiyor. Kılavuzda bursun miktarı belirtilmezken, ödemelerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacağı ifade ediliyor.



SADECE BÖLÜME DEĞİL ŞARTLARA DA BAKIN



Uzmanlar, adayların tercih yaparken yalnızca burs tutarına odaklanmaması gerektiğini belirtiyor. Kılavuzdaki birçok destek programında belirli not ortalamasını koruma, mezuniyet sonrası ilgili sektörde çalışma, tercih sırası şartı veya başarı sırası gibi yükümlülükler bulunuyor. Bu nedenle adayların tercih listelerini oluşturmadan önce ÖSYM kılavuzundaki özel koşullar bölümünü dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor.



HANGİ BÖLÜMDE NE KADAR BURS VAR?



* Harita Mühendisliği: Aylık net 25 bin TL

* TP-OTC kapsamındaki mühendislik programları: Aylık 22 bin 588 TL

* Açık Deniz Sondaj Teknolojisi / Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi: Aylık 11 bin 294 TL

* Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik (YÖK Destek Bursu): Aylık 6 bin TL

* Tekstil Mühendisliği: Net asgari ücretin yüzde 40-100'ü

* Deri Mühendisliği: Net asgari ücretin yüzde 50-100'ü

* Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi: Net asgari ücretin yüzde 50-100'ü

* Makine ve Enerji Sistemleri Mühendisliği (belirli üniversitelerde): Net asgari ücretin yüzde 40'ı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör