Maaş yoksa eylem var: İzmirliler dikkat! Sabah o saatlerde otobüsler kontak kapatacak

DİSK/Genel-İs Sendikası İzmir 1,2,3 ve 9 No'lu Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin maaşları tam yatırmamasına yönelik eylemini sürdürme kararı aldı. Tartışmalar sürerken sendikadan yapılan yazılı açıklama ile yarın (Çarşamba) 06.00-07.00 saatleri arasında otobüslerin çalışmayacağı duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde; Değerli mücadele arkadaşlarımız işveren tarafından yapılan maaşlarımızda yapılan kesinti son haddine gelmiş ve bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu neden ile şubemizin almış olduğu karar doğrultusunda eylem kararınız uygulanacaktır.

"AKŞAM MESAİLERİNE GELİNMEYECEK"

Ulaşım olarak sabah ve akşam artı mesaiye gelinmeyecektir. Hafta tatili çalışmasına gelinmeyecektir. Tüm arkadaşlarımız sivil ve traş olmadan gelecektir.

ARIZA LAMBASI YANAN ARAÇ SERVİSE ÇIKMAYACAK!"

Yerinde mesailer iptal olacak düz çalışan arkadaşlar 7 saat çalışma süresini tamamlayıp araçları garajlara kapatacaktır.

HİÇBİR ARAÇ SERVİSE ÇIKMAYACAK

Sosyal hakları olan arkadaşlar sosyal haklarını kullanacak.. Arıza lambası yanan hiçbir araç servise çıkmayacak ( arıza lambası ne olursa olsun).

"OTOBÜSLER O SAATLERDE ÇALIŞMAYACAK"

Sabah kartlarını basıp hiçbir çalışma yapmayacaklardır. Genel müdürlükte çalışan üyelerimiz ise sabah kartlarını basıp çalışma yapmayacaklardır. Eylemlerimize ek olarak ulaşımda bulunan araçlarımız yarın yani 8 Ocak Çarşamba günü saat 06.00 - 07.00 arasında çalışmayacak garajlarından hareket etmeyecektir.' İfadelerine yer verildi.