Maaşlar yattı yeni yıla saatler kala eylem bitti

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 Nolu Şubeden yapılan açıklamada kart ve maaş ödemesi toplamı çıplak maaş ödemelerinin hesaplara yatırıldığı bildirildi.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Onurlu Disk Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Üyeleri! Buca Belediyesinin değerli emekçileri hepinizin yeni yılını kutlar sağlık ve mutluluklar diliyoruz . Yeni yıla yeni umutlarla başlamak dileğiyle .Kart ve maaş ödemesi toplamı çıplak maaş ödemesi yapılmış olup hesaba yatırılmıştır . Alacağımız olan iwallet paralarımız temmuz ayından itibaren hala geçerlidir" denildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Haber yeni yıla parasız girme tehlikesi ile karşı karşıya bırakılan 1800 işçi arasında büyük sevinçle karşılandı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçtiğimiz aylarda maaşlarını alamayan işçilere verdiği ödeme planına uymayınca belediyede örgütlü sendika geçtiğimiz hafta Cuma günü eylem kararı alıp.iş bırakmıştı. Sendika Belediye baskanı Görkem Duman'dan ödeme konusunda açıklama beklerken Başkan Duman'ın sevgilisi ses sanatçışı Sevcan Orhan ile birlikte Tayland'ın dünyaca meşhur Phuket adasında yılbaşı tatiline gittiği ortaya çıkmıştı. Skandal olarak nitelendirilen olay kent ve ülke gündemine oturmuştu.